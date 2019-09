Jutgen un home acusat d'amenaçar i intentar agredir sexualment la parella a Blanes

La Secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat aquest matí un home acusat d'amenaçar i d'intentar abusar sexualment de la seva parella al seu domicili de Blanes. Els fets van tenir lloc fa dos anys en un bloc de pisos de l'avinguda Catalunya. La Fiscalia demana per l'acusat 5 anys i 6 mesos per agressió sexual en grau de temptativa, 1 any per lesions, 1 any per amenaces lleus i 30 dies de localització permanent per injúries. Per la seva banda, la defensa vol l'absolució.

L'acusat, que no compta amb antecedents penals, ha negat els fets que se li imputen, i la víctima s'ha acollit a l'article 416 de la Llei d'Enjudiciament Criminal que contempla la negativa d'aquesta a declarar contra un parent proper en el moment dels fets, en aquest cas com a parella.

Una veïna que vivia al pis de sobre del pis de l'encausat al moment dels fets ha assegurat que va sentir crits i plors i va trucar a la policia. També va subratllar que en ocasions anteriors ja havia sentit discussions entre els mateixos veïns durant la matinada.

La Fiscalia sosté que el 25 de setembre de 2017 l'acusat i la víctima es trobaven al seu domicili comú, i que en un moment determinat van començar a discutir perquè la dona va "negar-se a donar-li diners". Segons el mateix relat, a continuació l'home va pegar-li i insultar-la, i va intentar agredir-la sexualment sense èxit. Seguidament va amenaçar-la amb represàlies i va abandonar el domicili.

La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Blanes, on va necessitar cures mèdiques per les ferides que presentava als braços i al coll. Segons els informes del forense, la dona va necessitar deu dies per recuperar-se i poder realitzar les seves ocupacions habituals.



La Fiscalia demana pels delictes de temptativa d'agressió sexual, lesions, amenaces lleus i injúries un total de set anys de presó així com la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 500 metres i la privació de comunicació de fins a deu anys. Pel que fa a la Responsabilitat Civil, li demana 5.350€ així com el pagament dels costos del judici. El cas ha quedat vist per sentència.