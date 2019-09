VÍDEO | Així funcionen les unitats policials BTT que vol incorporar Lloret

La Comissaria de la Policia Local de Lloret ha organitzat, juntament amb la Policia Local de Llança, una jornada tècnica per unitats de BTT. La formació i demostració tècnica ha anat a càrrec de la Policia de Perpinyà que té una àmplia experiència en utilitzar la bicicleta com eina de treball policial.

Joaquim Martin, Cap de la Policia Local de Lloret, va explicar durant la presentació de la jornada que "Més enllà de l'ús com a sistema de transport, es mostrarà les possibilitats com a eina professional d'autodefensa i resposta davant un atac físic així com tècniques de detenció davant un possible delinqüent". Una cinquantena d'efectius diferents comissaries de Policia Local de Catalunya han participat en la trobada.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, també ha detallat que "a banda d'aquesta formació tècnica per unitats BTT s'ha mostrat el projecte lloretenc de "Smart Destination". Es tracta d'una plataforma de recopilació i anàlisi de dades amb l'objectiu de poder fer una gestió més eficient i ajustada a les necessitats de la ciutat".