Espectacular accident al centre de Blanes

Un conductor ha perdut el control del seu vehicle a l'entrar al Carrer Ample i ha xocat contra diversos elements del mobiliari urbà sense que, sortosament, hagi provocat cap ferit

Blanes, 26 setembre 2019.- Dues unitats de la Policia Local de Blanes i dos camions dels Bombers de la Generalitat han hagut d'intervenir el matí d'avui dijous en un aparatós accident que ha tingut lloc al bell mig cel centre urbà del municipi. Per raons que s'hauran de determinar, el conductor d'un turisme ha perdut el control del seu vehicle quan ha girat per entrar al Carrer Ample procedent del Passeig de Mar, xocant contra diversos elements del mobiliari urbà.

Sortosament, malgrat l'espectacularitat del xoc, no hi ha resultat cap persona ferida, malgrat en aquells moments hi havia una gran quantitat de vianants en aquest cèntric vial a aquella hora del matí. L'accident ha tingut lloc quan eren les 11'40 d'aquest dijous, i precisament ha estat un agent de la policia local qui ha donat l'alerta en adonar-se, activant-se posteriorment tots els serveis necessaris.

El conductor, un veí del Carrer Ample que viatjava acompanyat d'una altra persona, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia, i no presentava símptomes d'estar sota els efectes de substàncies estupefaents, per la qual cosa no se li ha practicat cap altra prova. A conseqüència de la topada, han quedat arrencats del terra dos fanals, un semàfor, una jardinera i una pilona, així com d'altres desperfectes.

Efectius de les Brigades Municipals s'han encarregat de fer les reparacions necessàries a la via pública per garantir la seguretat dels vianants, senyalitzant amb tanques i cons la superfície danyada. Simultàniament, efectius de Nora, l'empresa de neteja i recollida de residus de Blanes, ha procedit a la neteja dels desperfectes i restes que ha ocasionat el sinistre.