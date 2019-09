Un regidor de Blanes esquiva multes de trànsit amb un cotxe d'empresa

Un regidor de Blanes en Comú-Podem, Pedro Miguel Lopera, hauria evitat pagar dues sancions de trànsit amb un vehicle a nom d'una societat –que no està en funcionament però no està dissolta– anomenada Distribuciones Ferlo Dos Mil Tres SC. El regidor argumenta que «no és conscient» de cap sanció, tot i que la seu de l'empresa coincideix amb l'adreça d'una casa de Blanes, amb la qual el regidor admet haver estat vinculat. Aquesta societat es va crear l'any 2005 i es dedicava a la venda a l'engròs de cereals i aliments per a animals. La companyia va ser fundada per dos socis, un d'ells Lopera.

Aquesta empresa disposava d'un vehicle, una Berlingo marca Citröen, que Lopera hauria continuat utilitzant fins avui com a vehicle propi. La furgoneta té associades dues sancions de trànsit, de 300 euros cadascuna, que figuren com a impagades –amb data del 2015 i el 2017– en el Diari Oficial de la Generalitat, quan l'empresa ja no estava en funcionament, tot i que segueix figurant com a titular del vehicle. Lopera és actualment regidor de Participació Ciutadana, amb una dedicació del 50% i per la qual percep una retribució anual bruta de 20.027 euros. Aquesta tasca la compagina amb la seva professió de pintor, feina que exerceix d'autònom.

Preguntat per aquests fets, el regidor va reconèixer que havia tingut una empresa però assegura que aquesta «està donada de baixa i no funciona des de fa 10 o 15 anys». «Jo no sé absolutament res de sancions de trànsit impagades... Al cap d'un any d'entrar en funcionament vam anar a la gestoria per donar-la de baixa».

Ús de la furgoneta

Lopera va admetre que sí que utilitza aquesta furgoneta que seguiria a nom de l'empresa per consell del seu gestor: «Aquest vehicle és una furgoneta que jo tinc, meva personal, però no la vaig donar de baixa perquè em van dir que no calia. El gestor em va dir que no s'havia de moure ni canviar de nom perquè no era necessari i jo no tinc cap cosa que no estigui pagada, a mi em van dir que no calia». Lopera va insistir que és «conscient que desenvolupa un càrrec públic i no faria mai això de no pagar».

L'empresa en qüestió, que figura com a titular del vehicle i que segons Lopera es va donar de baixa, Distribuciones Ferlo Dos Mil Tres Societat Civil, tenia la seu a Blanes, concretament al carrer Sant Pere Màrtir, que és el domicili on haurien enviat les notificacions. El dirigent va confirmar que «efectivament», aquest era el domicili de la seu de l'empresa, un lloc amb el qual actualment assegura que no té cap mena de vinculació: «No tinc ni idea de quan es va donar de baixa l'empresa. En aquests anys no he rebut cap multa, si n'hi ha ho comprovaré. El domicili de l'empresa era un domicili antic, que ja no tinc de fa anys», va subratllar el regidor. Lopera va afirmar que no ha fet «cap il·legalitat»: «Penso que no he fet res malfet, si realment hagués passat comprovaria per què ha passat i no he rebut cap notificació. Dimitir? Per què? No sé, això ho haurien de valorar els companys del partit però dimitir per unes multes...». Finalment, Lopera va manifestar que «mai ha sigut» una persona conflictiva i va afegir que si s'atempta contra la seva persona acabarà «prenent mesures al respecte».

Possibles conseqüències

Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, va expressar que primer cal establir si el regidor va rebre les notificacions de pagament: «Crec que el més important aquí és saber si ell és conscient que havia de pagar això. En el cas hipotètic que això sigui cert –i no ho hagi pagat de manera conscient– diria que a l'Ajuntament quan prens possessió no pots tenir deutes amb l'administració, és una responsabilitat que tenim tots».

Canosa va afegir que en cas que no es pugui demostrar que Lopera va ser notificat d'aquestes sancions, «tots ens podem equivocar», i va afegir que «no cal avançar conseqüències de represàlies hipotètiques perquè primer de tot caldria veure la responsabilitat de Lopera». En qualsevol cas, l'alcalde va deixar clar que «si és cert i s'han de prendre mesures, es prendran», i va afegir que fins ara Lopera ha sigut un regidor «exemplar».

Les dues sancions es van produir a la plaça Espanya de Barcelona.