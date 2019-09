Un conductor perd el control i s'estampa al centre de Blanes

Un conductor va perdre el control del seu vehicle i es va emportar per davant dos fanals, un semàfor, una pilona i una jardinera ahir al centre de Blanes. Els fets van passar quan quedaven vint minuts per les dotze del migdia quan, per causes que s'estan investigant, el conductor es va estampar contra el mobiliari urbà del carrer Ample, just al centre de Blanes.

Tot i l'aparatositat de l'accident i que en aquella hora hi havia molts veïns passejant per la zona, el sinistre no va provocar cap ferit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues unitats de la Policia Local i dues més dels Bombers.

Després va arribar el torn de la Brigada Municipal que es va encarregar de netejar els desperfectes del succés. Segons l'Ajuntament, el conductor del vehicle era un veí del carrer Ample que viatjava acompanyat d'una altra persona. L'home va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia, i no presentava símptomes d'estar sota els efectes de substàncies estupefaents.