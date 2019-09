El regidor de Blanes que ha evitat multes de trànsit no respon al ple

L'Ajuntament de Blanes va celebrar ahir un ple que es va allargar durant quatre hores i no va respondre cap de les preguntes del grup municipal de Ciutadans sobre el regidor Pere Lopera. La formació va demanar al regidor encarregat de la cartera de Participació Ciutadana i Esports, que respongués sobre les sancions que no hauria pagat relacionades amb un vehicle que figura com a matriculat a nom de l'empresa Distribuciones Ferlo Dos Mil Tres SC i que va reconèixer en declaracions a aquest diari que utilitza com a propi.

Concretament, el grup de Cs va preguntar durant el torn de precs i preguntes quina és la vinculació del regidor amb l'empresa, si aquest vehicle té més sancions pendents de pagament, o si la societat vinculada amb el vehicle encara resta activa. El regidor no va respondre ni adreçar aquestes qüestions. Qui sí ho va fer va ser el líder dels comuns i tinent d'alcalde, Jordi Urgell, qui va remarcar que «hem demanat com i quan es van fer les notificacions d'aquestes sancions» i va afegir que «avui no es contestarà a res sobre Pere Lopera i menys sobre una notícia d'un diari que ha tingut la poca decència de posar una foto familiar» –enviada pel mateix Ajuntament en una nota de premsa del mes de març del 2016. Finalment, Urgell va afegir que «aquest no és el lloc per respondre aquestes preguntes». Les altres referències al llarg del ple sobre aquesta qüestió únicament es van referir al tipus de fotografia utilitzada en la notícia i també van lloar la tasca desenvolupada pel regidor. Quan va ser el torn de paraula del públic, un ciutadà va qüestionar les sancions tot i que va afegir que «tothom es pot equivocar».



Divisió política

Pel que fa a l'ordre del dia, una moció d'última hora –que va presentar el grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC)– per mostrar el «rebuig» institucional cap a la causa dels membres dels Comitès de Defensa de la República (CDRs) que van ser detinguts i acusats de terrorisme va causar una picabaralla. A banda del rebuig dels edils de Cs, els membres de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC van recriminar l'actitud als socialistes, que van insistir en què hi ha una «solució dialogada per sortir d'aquest conflicte».

En altres punts, el ple també va aprovar la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per evitar que les façanes dels edificis situades al Passeig de la Maestrança puguin ser enderrocades, concretament les cases anomenades Sicra Galí i Tosas Galí, que daten de 1915.

Finalment, el grup d'ERC va presentar un punt al ple a última hora, que va consistir en l'aprovació de la sol·licitud conjunta que impulsa la Diputació per presentar una candidatura per tal que la Costa Brava sigui Reserva de la biosfera de la Unesco. El distintiu suposa un compromís per part de les zones que el reben per mantenir un desenvolupament sostenible i protegir els espais naturals.