Uns hackers ataquen el sistema informàtic de l'Ajuntament de Lloret de Mar

Un grup de hackers va atacar dimarts el sistema informàtic de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segons va confirmar el regidor d'Informàtica, Albert Robert, els delinqüents van aprofitar un «forat» del sistema de Microsoft per accedir-hi remotament i intentar segrestar les dades per demanar un rescat a pagar a través d'una transacció de monedes digitals, també conegudes com a criptomonedes. Segons Robert, els lladres no van aconseguir la seva fita, ja que el sistema de seguretat i el fet d'haver-ho detectat ràpidament van impedir que poguessin aconseguir el seu objectiu: «Hem patit un atac informàtic i s'ha ajuntat amb problemes de hardware que ja acumulàvem des de fa dies. La tècnica de segrestar dades i encriptar-les per demanar-ne un rescat es coneix com a ransomware», va explicar Robert, que és enginyer informàtic. Els serveis informàtics han començat a restaurar tots els sistemes dels ordinadors. Un procediment lent perquè s'ha de fer un per un i sense connexió a internet.

Segons Robert, de moment «es descarta» prendre més mesures de seguretat perquè aquests atacs són inevitables: «Ni companyies amb grans inversions en seguretat, com telefònica, els poden prevenir».

Sense ordinadors operatius

Segons va expressar el consistori a través d'un tuit emès a les xarxes socials, l'afectació va començar dimarts 23: «Com a conseqüència dels problemes informàtics que al llarg d'aquesta setmana estan impossibilitant la realització de qualsevol tràmit administratiu, el còmput dels terminis dels procediments que es troben actualment en tràmit queda en suspens amb efectes retroactius des del passat dia 23 de setembre i fins que es restableixi el servei, moment en què es procedirà a l'ampliació dels terminis en tants dies com el seu còmput hagi estat suspès», van apuntar.

Tal com van confirmar diversos regidors de l'oposició, es va enviar un correu electrònic per demanar als treballadors de l'administració que no obrin cap missatge de ­correu amb documents word adjunts.

El virus podria haver provocat l'endarreriment del ple, que se celebra el proper dilluns i es convoca a través de correu, però, degut a les circumstàncies, els regidors van ser convocats per telèfon. Per tant, la sessió ordinària se celebrarà com estava prevista.