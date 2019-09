Vilobí defensa l'ús de les Taser i acusa la Generalitat d'envair competències

L'alcaldessa de Vilobí, Cristina Mundet, assegura que el Departament d'Interior de la Generalitat està «envaint les competències municipals» en denegar l'ús de pistoles elèctriques als vigilants municipals.

Aquesta polèmica neix a finals del 2018, quan la Comissió de Policia de Catalunya, presidida pel conseller d'Interior de la Generalitat, va aprovar l'ús de pistoles elèctriques Taser per a les policies locals de Catalunya. Després de conèixer la nova normativa estatal que va aprovar l'ús d'aquestes pistoles en els cossos de Policia Municipal, el mes de febrer l'Ajuntament va impulsar un annex en la normativa per regular-ne el funcionament en els agents de la Guàrdia Municipal. Interior, però, considera que la Guàrdia Municipal no es correspon amb la Policia Local –a Vilobí no n'hi ha– i, per tant, apunten que aquests no n'haurien de fer ús i han presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Trobada d'ajuntaments

Davant aquests fets, l'Ajuntament de Vilobí va organitzar dijous una reunió amb representants d'ajuntaments d'arreu de la comarca que es troben en la mateixa situació amb l'objectiu de «sumar forces i veure la magnitud del problema».

L'alcaldessa va destacar que la trobada va servir per explicar com es planteja la defensa del contenciós: «Van sortir dubtes, es va parlar dels problemes que tenen els vigilants dia a dia, quina podia ser la implicació dels ajuntaments com a part interessada i fins on podíem arribar».

«Nosaltres entenem que la Guàrdia Municipal va uniformada igual que una Policia Local i, per tant, no hi ha diferència ni en l'uniforme ni en res», va expressar Mundet. L'alcaldessa va afegir que «si hi ha algú que té males intencions són diana fàcil. A més, ens trobem en una alerta terrorista de nivell quatre i la Guàrdia Municipal és la primera força d'actuació a Vilobí, perquè malauradament els Mossos no arriben a tot arreu». La dirigent va subratllar que «no pot ser que els enviem amb una mà a cada butxaca posant en risc la seva integritat física».

Actualment, els vigilants municipals de Vilobí –anomenats Guàrdia Municipal– estan equipats amb un esprai de pebre i una porra extensible. El cos està integrat actualment per cinc guàrdies, tot i que s'ha convocat una nova plaça, que quan sigui efectiva ampliarà la xifra fins a sis. L'alcaldessa també va remarcar que sovint fan rondes «sols»: «Vull remarcar que on no hi ha Policia Municipal hi ha vigilants que fan aquesta funció, i entenem que l'han de poder fer amb totes les garanties possibles».

Finalment, l'alcaldessa va destacar que treballaran amb l'Associació de guàrdies, agents i vigilants municipals de Catalunya per donar a conèixer la situació a tots els ajuntaments i es farà un «model perquè els interessats puguin sol·licitar l'adhesió a la causa com a part interessada», va concloure Mundet.