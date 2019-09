Amer es declara "territori lliure i sobirà" i diu que no estarà "sotmès" als poders d'Espanya

Amer (La Selva), el municipi de Carles Puigdemont, s'ha declarat "territori lliure i sobirà" aquest dilluns al vespre en un acte a la plaça de la Vila que ha concentrat més de 200 persones. A la lectura del manifest, han assegurat que el municipi es governarà a través del Consell Local per la República d'Amer i que no estaran sotmesos als poders de l'estat espanyol.

L'encarregat de llegir la proclamació ha assegurat que, tot i que no reconeixeran els "poders de l'estat", no incorreran en "cap falta administrativa" que els converteixi en "presa fàcil" però que centraran tots els esforços en fer efectiva la República catalana.

Entre els objectius, hi ha "restituir el govern legítim, amb plens poders"; recuperar la "sobirania" de les institucions "ara sota control de l'estat"; fer efectiva la independència i "culminar l'aprovació de la Constitució Catalana". L'acte ha acabat amb el Cant dels Segadors i proclames com "Puigdemont el nostre president".