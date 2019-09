Blanes subvencionarà dos pisos per als immigrants i refugiats de la tancada

L'Ajuntament de Blanes (Selva), a través d'una ajuda de Dipsalut, subvencionarà dos pisos al municipi per acollir als immigrants que encara formen part de la tancada que es va iniciar al juny de l'any passat. Aquest dilluns al matí s'ha signat un conveni entre el consistori i la Xarxa Solidària per tal l'entitat llogui dos habitatges on puguin viure-hi els immigrants sense papers del moviment. La tancada va arrencar amb prop d'una cinquantena de persones que el 13 de juny es van tancar als locals de l'Esbarjo Parroquial de l'església de Santa Maria de Blanes. A principis del mes de gener els van demanar que abandonessin aquelles instal·lacions. Des d'aleshores ocupen un local comercial que abans era la botiga Modes Àfrica.

El govern de Blanes (Selva) ha signat aquest dilluns al matí un conveni amb la Xarxa Solidària per tal que una de les entitats que la forma, Acció Solidària Mediterrània, llogui dos habitatges al municipi per acollir als immigrants que formaven part de la tancada de Blanes. Es tracta d'un moviment que va néixer el 13 de juny de l'any passat, quan una cinquantena de persones sense papers van ocupar els locals parroquials de l'església de Santa Maria de Blanes.

Demanaven més drets per a les persones que no tenien papers com ara l'accés a la sanitat pública o l'abolició de la llei d'estrangeria, entre d'altres. Des del primer moment els serveis socials del municipi van anar fins a les instal·lacions de la tancada per atendre les seves necessitats.

A principis de gener, la parròquia va demanar als integrants del moviment que abandonessin els seus locals per tal que aquesta pogués recuperar les seves activitats habituals. Davant d'això, els immigrants que encara seguien a la tancada van optar per ocupar un local comercial en desús, l'antiga botiga Modes Àfrica.

A partir d'ara els membres que encara segueixen ocupant el local podran abandonar-lo, ja que l'entitat Acció Solidària Mediterrània llogarà dos habitatges al municipi per acollir tots els membres que encara formen part del moviment. Aquesta solució ha estat possible gràcies al conveni signat amb l'Ajuntament de Blanes que compromet al consistori pagar el lloguer dels dos pisos.

El govern local ha donat aquesta ajuda gràcies a una subvenció del Dipsalut, de la Diputació de Girona, a través del programa Benestar i Comunitat, que compta amb una línia de diners per a pagar les despeses del lloguer. El projecte ja fa sis anys que funciona i els ajuntaments poden demanar ajudes per a finançar les despeses d'habitatge de casos puntuals.

Un dels dos pisos ja està llogat i ara l'entitat està a l'espera de trobar-ne un altre. Mentrestant encara hi ha alguns dels membres de la tancada que segueixen ocupant la botiga fins que no tinguin el seu pis.

Un projecte més enllà de l'habitatge

Acció Solidària Mediterrània ha proposat a l'Ajuntament un projecte d'acompanyament i integració social de les persones que participen en la tancada de Blanes. Es tracta d'oferir-los un allotjament, unes condicions mínimes d'higiene i menjar però també assessorament per a millorar les seves condicions de vida.

En paral·lel, s'ha format una comissió de seguiment amb membres de l'Ajuntament i de la Xarxa Solidària que han de veure l'evolució de les persones ateses. Amb aquest projecte es busca que els immigrants aconsegueixin regularitzar la seva estada al municipi i puguin obtenir els permisos necessaris per treballar.