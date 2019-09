S'enfronta a 16 anys de presó acusat de violar dos cops una dona a Santa Coloma de Farners

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per violar dos cops una dona a Santa Coloma de Farners entre octubre i novembre del 2017. La fiscalia sosté que el processat va fer servir d'excusa que s'havia trencat el braç per convèncer la víctima perquè anés a casa seva a ajudar-lo amb les feines domèstiques. Un cop al pis, però, la va violar. La víctima no el va denunciar fins el 15 de novembre, quan la van haver d'atendre a urgències perquè s'havia empassat lleixiu per "autolesionar-se". Al judici l'acusat ha assegurat que van mantenir relacions sexuals "consentides". La víctima ha afirmat que el que va denunciar "és veritat" però que ara no recorda res.