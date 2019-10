L'Ajuntament de Lloret ha de pagar 5,5 milions per dues demandes

L'Ajuntament de Lloret de Mar haurà de pagar un total de 5,5 milions d'euros per dues demandes perdudes, així va quedar palès en el ple ordinari celebrat ahir. El primer import, de 3,1 milions d'euros, fa referència al cas Acciona. L'empresa va ser l'adjudicatària de la construcció de la Casa de Cultura del municipi l'any 2006 –sota el govern de l'alcalde convergent Xavier Crespo– per un import valorat en 12 milions d'euros. Després de la construcció de l'edifici, pels volts del 2012, l'Ajuntament va imposar una sanció a l'adjudicatària en concepte de danys i perjudicis, i aquesta va respondre amb contrademandes al·legant que hi havia sobrecostos. En un enrevessament judicial que ha estat replet d'impugnacions, recursos contenciosos i sentències d'execució que s'allarga fins avui, finalment l'Ajuntament –sota la recomanació dels seus advocats– va decidir arribar a un acord extrajudicial amb l'esmentada empresa.

Segons aquest acord, l'Ajuntament haurà de pagar 3,1 milions d'euros (3.150.000 ?) en concepte d'indemnització. Aquests diners es pagaran en tres torns: 700.000 euros s'abonaran aquest any –dels quals l'empresa en «perdona» 100.000 en concepte de reparacions que s'han de realitzar en l'edifici–; l'any 2020 l'Ajuntament haurà de fer un segon pagament d'1.400.000 euros amb un interès del 4% (uns 30.000 ?); i el 2021 haurà de fer un pagament final d'1.050.000 euros amb un interès del 4% (65.000 ?). Per tant, la xifra de 3,1 milions podria ser lleugerament més gran. També cal tenir en compte que l'acord estipula que l'Ajuntament retorni un aval a Acciona per valor de 342.403,51 euros que va ser atorgat per Acciona com una garantia. L'equip de govern va assegurar que gràcies a l'acord extrajudicial «s'estalvien» uns 500.000 euros en interessos legals.

Per efectuar el primer pagament, el consistori s'ha vist obligat a presentar una modificació de crèdit per valor de 600.000 euros. Aquests diners s'agafaran de la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). Tant el pagament com la modificació de crèdit van ser aprovats durant el ple.



El cas de l'Aqualia

Pel que fa als 2,4 milions d'euros restants, corresponen a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'alt tribunal català dona la raó a l'empresa concessionària del servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable de Lloret, Aqualia SL, que va demanar una compensació econòmica a l'Ajuntament per la variació del preu del consum de l'aigua. Segons van explicar ahir al ple els regidors de l'equip de govern, la diferència de preu rau en la diferència entre el cost que va calcular l'empresa i el que s'establia en el pla de viabilitat del consum de l'any 2005.

La sentència determina que l'Ajuntament ha d'indemnitzar l'empresa d'aigües a raó d'un 1% des del 2006 fins al 2030. Pel que fa al període comprès entre 2006 i 2011, l'Ajuntament ja va abonar 334.663 euros l'any 2018.

Ara, pagarà 2.468.748 ? a raó de la «mala interpretació del contracte de gestió del servei» des del 2011 fins al 2018. Aquests diners es pagaran amb una quota anual de 205.729 euros fins al 2030. Tot i això, la concessió finalitza l'any 2030, amb la qual cosa l'Ajuntament haurà d'estudiar com s'assolirà el pagament dels interessos pendents dels onze anys restants (del 2019 al 2030).

El ple va aprovar tots els punts referents als pagaments judicials i als acords extrajudicials, però tots els grups de l'oposició van mostrar la seva preocupació per la situació econòmica de l'Ajuntament.



Més punts de l'ordre del dia

Durant la sessió ordinària, on hi havia vint punts en l'ordre del dia, es va aprovar per unanimitat la moció d'Esquerra per constituir una comissió informativa especial de gestió, contractació i prestació de serveis públics en aquelles licitacions que tinguin un import d'un milió d'euros o superior. D'aquesta manera, les contractacions es faran de manera més transparent. També es va aprovar per unanimitat la moció dels comuns per crear un esdeveniment d'art urbà per decorar espais a l'aire lliure de la vila.

Esquerra i Junts per Catalunya van presentar una moció per penjar una pancarta de «Llibertat presos polítics» que es va rebutjar. La votació es va fer nominal i va ser desestimada amb 10 vots a favor i 11 en contra. Finalment, la moció de Ciutadans per dotar la Policia Municipal de pistoles Taser també va ser rebutjada; JxCat, PSC i ERC van votar-hi en contra tot afirmant que els agents «no han manifestat» aquesta demanda.