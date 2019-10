Amenacen el regidor del PSC de Vidreres per demanar l'aturada dels correbous

El ple ordinari que es va celebrar dilluns a Vidreres va acabar com el rosari de l'aurora. En finalitzar el ple, un home del públic va increpar i amenaçar el regidor del PSC, Jesús Becerra: «Sabem on vius, ves amb compte amb allò que fas», «fill de puta» i «desgraciat», assegura que li van dir. El mateix regidor va explicar ahir en declaracions a Diari de Girona que l'assetjament es deu a la seva posició respecte als correbous, ja que en demana l'abolició. «En acabar el ple, un home em va barrar el pas i em va insultar i amenaçar. Un cop a fora, la situació va continuar i tothom ho va poder veure». Becerra va puntualitzar que no és la primera vegada que viu aquesta mena de situacions: «Sempre que hi ha els correbous passa alguna cosa, però ara que s'ha de fer la consulta no vull que això vagi a més i estic estudiant prendre mesures legals al respecte», va dir. Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Jordi Camps, va reconèixer que es va produir una situació «desagradable» però va assegurar que «no ho vaig sentir».

Durant la sessió, l'equip de govern va explicar els passos que se seguiran a partir d'ara per a la celebració del referèndum sobre la continuïtat dels correbous. Finalment, l'oposició va recriminar manca de transparència als regidors de Junts per Catalunya, ja que asseguren que des que s'ha digitalitzat el servei de consulta d'edictes, no el poden consultar.