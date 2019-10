Educació inicia la licitació de les obres per construir l'institut de Caldes

Educació ha obert el procés de licitació de les obres de construcció del nou institut de Caldes de Malavella. La previsió del Govern és destinar 3.289.943,63 euros a la construcció del nou centre i preveu executar els treballs en un any i quatre mesos.

Les obres, però, comptarien amb un cost que rondaria els 4 milions. Els prop de 500.000 euros restants els aportarà el consistori, que s'hi va comprometre. El nou equipament comptarà amb tres àrees diferents: l'espai destinat a les aules, la part administrativa i el vestíbul. Les obres es podrien iniciar a finals d'aquest any. Amb el nou institut se substituiran els barracons que fa 14 anys que utilitzen els alumnes.

Conjuntament amb les obres, Educació també ha iniciat la licitació del contracte de serveis per a l'assistència tècnica de direcció i execució de les obres (90.048,53 ? sense IVA), el Contracte de serveis per a l'Assistència tècnica per la Coordinació de seguretat i salut d'execució de les obres (27.014,40 ? sense IVA) i el Contracte de Serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat (39.134,18 ? sense IVA). Tots tenen una durada d'un any i quatre mesos.

L'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, va qualificar de «molt bona notícia» la decisió d'Educació de treure a licitació les obres de l'institut, ja que suposa «un pas endavant» per a la seva construcció.

El regidor de SOM Caldes, Marc Martínez, va valorar positivament l'anunci però va criticar «la lentitud» dels fets: «Estem contents però també pensem que som el segon municipi de tot Catalunya que portava més temps utilitzant barracons». Per Martínez, les coses s'han fet «tard i malament»: «Es vol fer el nou institut enganxat a l'escola, que ja ha hagut d'agafar zona verda annexa per tenir un pati en condicions i això es pot veure afectat». Martínez va afegir que «sembla que s'ha buscat la solució més ràpida i còmoda econòmicament tant per a Ensenyament com per a l'Ajuntament, però no creiem que necessàriament hagi sigut la millor opció per al municipi de Caldes», va dir.