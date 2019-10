La fiscalia manté la petició de set anys de presó per als tres germans detinguts a la Selva per finançar el Daesh

La fiscalia de l'Audiència Nacional manté la petició de set anys de presó per als tres germans detinguts a Arbúcies i Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva, entre el 2016 i el 2017 acusats d'un delicte de finançament a organització terrorista. Segons el ministeri públic, durant el judici que ha quedat vist per a sentència aquest dimecres a la secció segona de la sala penal, s'ha demostrat que Abdelhak, Omar i Mohamed E.J. van enviar diners a Turquia a un intermediari que els va fer arribar a un quart germà, Bachir E.J., que estava a Síria des de l'abril del 2015 combatent amb l'Estat Islàmic, on va morir el 2016. La fiscal Ángela Gómez ha argumentat que els tres acusats feien les transferències sent conscients que el seu germà combatia per al Daesh i ha rebutjat els arguments dels acusats, que han al·legat que enviaven els diners per auxiliar el seu germà, ja que els necessitava per comprar béns de primera necessitat i no creien que fossin per finançar l'organització terrorista.

A l'últim torn de paraula, Abdelhak ha insistit que l'única cosa que ha fet ha estat "ajudar" el seu germà i ha demanat "justícia" perquè ja fa tres anys i tres mesos que està en presó provisional. Omar ha afirmat que és "innocent" perquè no va tenir "pràcticament res a veure" amb el tema i Mohamed ha argumentat que "l'única cosa" que han fet és "com a germans, ajudar un germà". "Qualsevol germà faria el mateix", ha dit. A més, Mohamed ha argumentat que fa 25 anys que viuen a Catalunya i "mai" han tingut "cap mena de problemes".

L'advocat dels tres germans, Benet Salellas, ha defensat que "en cap moment" els seus clients van voler "afavorir l'organització" terrorista i ha afirmat que cap d'ells està vinculat amb el Daesh. Segons el relat de la defensa, Bachir demanava els diners per a si mateix i no per finançar l'Estat Islàmic. "És un germà que demana uns diners que són seus per utilitzar-los per a aspectes privats", ha assegurat, i "ningú pot pressuposar que vagin a ser utilitzats" amb fins terroristes. Salellas ha insistit que l'enviament de diners tenia una "finalitat d'auxili, fraternal i humanitària" i, per això, ha demanat l'absolució dels tres acusats.



La fiscalia creu que tenien un "pla preestablert"

En canvi, la fiscalia ha afirmat que "indubtablement" els acusats enviaven els diners "sabent que arribaria a mans d'una persona que estava cometent un delicte d'integració en organització terrorista". El ministeri públic ha citat converses a través de 'whatsapp' entre Bachir i Abdelhak en les quals mai haurien parlat de suposades "penúries" o "necessitats de béns materials" sinó que Bachir hauria comunicat que ell, la seva dona i els seus dos fills menors, amb qui va viatjar a Síria, estaven bé i que rebia un sou com a combatent del Daesh.

Tampoc Abdelhak hauria preguntat per la situació dels seus nebots sinó que fins i tot parlaven dels combats del Daesh. La fiscal Gómez, a més, considera que els germans tenien un "pla preestablert" per fer l'enviament de diners cap a Síria i diu que eren conscients que el que feien era il·lícit perquè van fer els tres enviaments -un d'ells frustrat- des d'establiments diferents a Arbúcies i Santa Coloma de Farners per evitar que se'ls descobrís. D'altra banda, el ministeri públic considera que en el moment en el qual la Guàrdia Civil intervé, Abdelhak "estava canviant la visió de la religió" i sospita que podria haver iniciat ell també un viatge a Síria.

A l'escrit provisional de la fiscalia, que ha elevat a definitiu sense fer canvis, el ministeri públic apunta que Omar va fer tres enviaments de 955, 1.800 i 1.000 euros entre el maig i l'agost del 2015 a diversos intermediaris encarregats de recollir diners per a l'Estat Islàmic des de Turquia. L'origen dels diners era la prestació d'atur que rebia Bachir i que Abdelhak s'encarregava de treure del seu compte corrent, ja que tenia poders notarials per fer-ho. Les autoritats espanyoles ho van descobrir perquè el destinatari de l'últim enviament, que no es va arribar a fer, estava fitxat per la Interpol.

Bachir hauria comunicat a Abdelhak que les primeres dues transferències van arribar i hauria insistit a rebre més diners. Segons la fiscalia, això suposa un agreujant perquè la transmissió dels diners per a fins terroristes es va consumar. A l'escrit acusatori, consta que Bachir va iniciar el 2014 un procés de "radicalització en la ideologia gihadista que va culminar amb la integració en l'organització terrorista de l'Estat Islàmic-Daesh i va decidir desplaçar-se a Síria amb la seva família per fer la Gihad".



No veien signes de radicalització

Bashir va marxar a Turquia el 15 de febrer del 2015 amb la seva dona i els seus fills menors d'edat i va entrar a Síria a l'abril del mateix any. Prèviament, hauria fet totes les gestions necessàries per marxar com vendre el cotxe, deixar la feina, entre d'altres, i amb aquests diners va pagar-se el viatge. Una altra germana de Bachir, Fatima, ha declarat aquest dimecres com a testimoni que creien que marxava a Suïssa, que no veien signes de radicalització i es van assabentar quan ja no era a Catalunya, sinó a Turquia, que tenia intenció d'anar a Síria.

De fet, tots els germans sostenen que van intentar persuadir Bachir que no anés a Síria a través de converses d'un grup de 'whatsapp' però que el germà els va bloquejar. Un mes i mig després Bachir hauria tornat a posar-se en contacte amb ells per demanar els diners que estava cobrant de l'atur. "Ens va demanar diners per a la seva situació familiar, deia que no tenia per donar menjar als nens, per als mobles", ha dit Fatima, que ha argumentat que eren els seus diners i ells no se'ls podien quedar.