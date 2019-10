Deixen en llibertat l'únic els germans detinguts a la Selva acusats de finançar al Daesh que estava en presó provisional

La secció segona de la sala penal de l'Audiència Nacional (AN) ha deixat en llibertat provisional a l'espera de sentència l'únic dels tres germans detinguts a Arbúcies i Santa Coloma de Farners (Selva) entre 2016 i 2017 que estava en presó provisional. Després que el judici quedés vist per a sentència dimecres, el tribunal ha acordat alliberar-lo mentre delibera perquè el temps que ha passat en presó preventiva ja és de gairebé la meitat de la pena sol·licitada per la fiscalia, segons consta a la interlocutòria. Fonts de la defensa consideren que és un "bon senyal" de cara a com pugui ser la sentència. La fiscalia de l'AN demana set anys de presó per als tres germans per un delicte de finançament a organització terrorista. Els tres germans van enviar diners a un quart germà que havia marxat a Síria a combatre amb el Daesh.

El germà alliberat és Abdelhak E.J., detingut el 27 de juliol de 2016 a Arbúcies juntament amb el seu germà Omar E.J.. El jutge instructor va decretar presó provisional comunicada sense fiança per a tots dos un dia més tard. L'1 d'agost de 2017 Omar i el tercer germà, Mohamed E.J. que va ser detingut el 15 de març de 2017, van ser alliberats mentre que Abdelhak continuava a la presó, segons consta a l'escrit de la fiscalia.

A la interlocutòria que decreta llibertat provisional, el tribunal apunta que es pot substituir la mesura cautelar de presó per una de "menys costosa sense perjudici del resultat de les deliberacions de la sentència en curs". Ara, l'acusat haurà de presentar-se setmanalment davant del jutjat o comissaria de policia més pròxima al domicili que hagi fixat i també té prohibit abandonar l'Estat.

El ministeri públic acusa els tres germans d'enviar diners a un quart germà, Bachir E.J., que va marxar a combatre a Síria l'abril de 2015. Segons la fiscalia, tenien un "pla preestablert" per fer arribar a Bachir els diners que aquest cobrava de l'atur i ho feien sent conscients que ho enviaven a un integrant de l'organització terrorista. Abdelhak era l'encarregat de retirar els diners del compte corrent perquè tenia poders notarials per fer-ho.

La defensa al·lega que les transferències es van fer per auxiliar el germà i no amb l'objectiu de finançar el Daesh. El lletrat dels tres germans, Benet Salellas, va defensar a l'última sessió del judici que cap d'ells està vinculat amb l'Estat Islàmic i va demanar l'absolució. En canvi, la fiscalia sosté que Abdelhak "estava canviant la visió de la religió" i sospita que s'hauria plantejat emprendre ell també un viatge a Síria poc abans de la seva detenció.

A l'últim torn de paraula, Abdelhak va demanar el seu alliberament per "justícia" perquè portava "tres anys i tres mesos" empresonat i va dir que l'única cosa que havia fet va ser "ajudar" el seu germà.