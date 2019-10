Vilobí aprova una moció per tenir la gestió del menjador escolar

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ha aprovat una moció per recuperar les competències de la gestió del servei de menjador escolar. La mesura, que es va aprovar en el darrer ple celebrat divendres passat, pretén evitar que la gestió del menjador de l'escola Josep Madrenys torni al Consell Comarcal. Fins ara, la competència la portava el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. En la moció, s'especifica que la mesura compta amb el suport de l'AMPA i la direcció del centre escolar. L'alcaldessa del municipi, Cristina Mundet, va apuntar que la moció «s'avança» al nou decret de menjadors.

Tot va començar l'any 2012, quan l'AMPA de l'escola va organitzar un «servei de menjador alternatiu» per protestar contra l'empresa que tenia l'adjudicació del servei, Scolarest, després que el Consell Comarcal els l'atorgués. Les famílies no estaven d'acord ni amb el preu de la licitació, ni amb la qualitat del menjar ni amb el fet que no disposaven d'assegurança.

Com a símbol de protesta, un grup de pares i mares va organitzar un «menjador alternatiu» fora del centre, i durant uns dies un centenar de nens sortien a dinar a fora, primer en el pati d'un restaurant i posteriorment en el menjador d'un particular. Després d'unes quantes jornades de tensió, finalment Ensenyament va decidir aceptar les demandes de l'AMPA i va retirar la competència al Consell Comarcal per gestionar-la des del mateix Departament.



Pendents del nou decret

Per la seva banda, el director territorial d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, va reconèixer converses amb l'Ajuntament de Vilobí i «espera» que el nou decret pugui «estar llest abans de Nadal» –coincidint amb el període en què ha de finalitzar la concessió del servei de menjador actual de l'escola. Fonalleras va explicar que «una de les possibilitats que contempla la nova normativa és que els ajuntaments puguin gestionar el servei de menjador escolar». Tot i això, el dirigent es va mostrar «prudent» i va assegurar que fins que la normativa no estigui enllestida «no es poden avançar esdeveniments».

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, va declarar que «no tenia constància dels fets» i va afegir que «Ensenyament s'ha d'aclarir, perquè no pot ser que uns sí i els altres no». «Crec que el Departament d'Ensenyament no té les coses clares, a nosaltres ens és igual tenir o no la gestió d'aquest servei, però crec que ens haurien de dir clarament què deleguen al Consell i què no», va expressar Balliu.

La creació de l'institut escola

En el mateix ple, l'Ajuntament també va aprovar una moció per demanar que l'escola Josep Madrenys passi a ser institut escola. L'alcaldessa va explicar que l'ampliació es pagaria al 50% amb Ensenyament. Finalment, Fonalleras va aclarir que estan recollint les demandes de tota la província per saber a quins municipis els pot interessar ampliar o incorporar les línies d'ESO i va explicar que l'ampliació a Vilobí «és una possibilitat que s'ha parlat», però va matisar que «la decisió final es prendrà en els mesos vinents».