L'Ajuntament de Lloret continua amb problemes des del ciberatac informàtic

L'Ajuntament de Lloret continua sense resoldre els problemes derivats del ciberatac informàtic que van patir la setmana passada –quan un grup de hackers va atacar el sistema amb un virus conegut com a ransomware amb la finalitat de segrestar les dades i demanar-ne un rescat amb monedes digitals. Segons el regidor de Seguretat Informàtica, Albert Robert, el principal problema que hi ha ara mateix és que «sembla que el virus s'està reproduint més ràpidament del que treballa l'antivirus».



Les complicacions

Robert va expressar que els tècnics estan treballant per treure el virus dels ordinadors, un per un, una tasca que s'allarga degut a la complexitat de l'esmentat virus. Per aquest motiu, el sistema no s'ha pogut restaurar i gran part del personal continua sense poder treballar amb normalitat: «El principal problema és que el virus té mutacions que van per davant de l'antivirus, i això endarrereix molt la feina». Segons Robert, la unitat especialitzada en delictes informàtics dels Mossos «està al cas de tot», tot i que «de moment no hem denunciat, a l'espera de poder resoldre primer els problemes». Robert va insistir que aprofitant que s'ha d'actuar d'un en un, estan fent una restauració de tot el sistema «des de zero». L'Ajuntament va alertar per Twitter que molts usuaris han rebut correus electrònics que no són de l'Ajuntament, ja que no en pot ni rebre ni enviar degut al virus.