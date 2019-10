Nova nit d'aldarulls i incivisme a la zona d'oci nocturn de Blanes

Nova nit d'aldarulls a la zona d'oci nocturn de Blanes. En aquest cas a tocar de la discoteca Arena, que en els últims temps s'ha convertit, juntament amb altres locals, en centre de la polèmica a la població.

La nit de dissabte a diumenge es van congregar molts joves a la zona on hi ha aquesta discoteca i van protagonitzar actes incívics. Alguns d'aquests es van dedicar a bolcar contenidors, d'altres a destrossar els retrovisors dels vehicles o fins i tot algun vidre dels que hi havia estacionats per la zona. A tot això cal sumar-hi baralles entre els nois al mig del carrer.

Els controladors d'accessos de la discoteca van intentar aturar els joves però els nois i noies els van encerclar i no van poder-ho aconseguir. La Policia Local va haver d'intervenir i va aixecar diverses denúncies per joves que bevien a la via pública.

Una nit més aquests joves, majoritàriament menors d'edat, van fer impossible el descans veïnal i també van fer destrosses en vehicles. Els Mossos d'Esquadra, que altres caps de setmana havien estat a la zona, aquest dissabte no hi van ser presents quan es van produir els aldarulls, i la Policia Local va actuar amb les patrulles que tenia disponibles.

Aquesta situació a la zona d'oci nocturn no és el primer cop que es produeix i en altres ocasions hi ha hagut moltes destrosses en diversos punts del barri dels Pins i la Plantera, per on passen els grups de joves que van a aquesta discoteca on poden accedir els joves de 16 anys.



La patronal es desmarca

El sector de l'oci nocturn, en plena negociació per pactar un conveni que permeti la retirada del veto horari, es va desmarcar dels aldarulls. El portaveu de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, va manifestar que els fets es van produir «un cop la discoteca ja estava tancada». Segons Boadas, aquest és un exemple més del «perjudici» de tenir el veto horari instaurat -que obliga els locals d'oci nocturn a tancar a les quatre de la matinada. Segons la patronal, la «pitjor» hora per tancar la discoteca és a les quatre de la matinada «perquè els joves surten i s'han d'esperar encara dues hores fins a la sortida del primer tren».

El portaveu de l'ens es va mostrar optimista davant la possibilitat de signar «properament» un conveni: «Crec que estem a prop d'arribar a un acord». Entre les mesures a les quals s'ha compromès la patronal, destaquen que -en cas que es faci efectiu l'acord- incorporaran dos autobusos que traslladaran els joves des del local fins a l'estació d'autobusos. Tanmateix, s'han compromès a incorporar vuit controladors cívics, que tindran la tasca de vigilar que no es produeixin situacions d'aldarulls o actes incívics al carrer.



Manifestació sense resposta

A finals d'agost la plataforma ciutadana Per uns barris més segurs va congregar més de 300 persones en una manifestació per reclamar a l'Ajuntament que es mobilitzés per frenar les situacions d'inseguretat i vandalisme que es generen a l'entorn de les discoteques. Amb la temporada d'estiu finalitzada, els aldarulls continuen i, de moment, l'Ajuntament encara no ha trobat una manera de resoldre el conflicte.