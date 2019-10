El TSJC desestima el recurs contra la suspensió de les obres d'ampliació de la C-32

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs que la Generalitat de Catalunya i l'empresa concessionària de les obres d'ampliació de la C-32 (Invicat) havien presentat contra la resolució que permetia la suspensió cautelar dels treballs. D'aquesta manera, l'alt tribunal ratifica la decisió que va prendre a principis de juliol, quan va dictar la suspensió cautelar de l'ampliació de l'autopista entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar fins a la resolució definitiva del procés judicial –que es podria allargar mesos.

L'auto ratifica la decisió presa al juliol que va paralitzar les obres que s'estaven executant al Paratge del Vilar, un bosc situat entre Blanes i Lloret de Mar, argumentant que l'avaluació ambiental que s'havia fet «no semblava completa ni suficient a efectes de l'avaluació ambiental requerida en la Llei del Canvi Climàtic».

En l'escrit, el jurat reafirma l'auto del mes de juliol i desestima els requeriments dels advocats de la Generalitat i Invicat, que demanaven que es revoqués la suspensió cautelar i que els ecologistes bonifiquessin 2,8 milions d'euros en concepte de «lucro cesante» degut al cost de la paralització del projecte.

Els advocats de la defensa es van mostrar satisfets davant la decisió del TSJC: «És la confirmació de la mesura cautelar i la sala es reafirma amb el criteri que havia pres en la suspensió cautelar», va expressar Miquel Pigem. Encara que l'alt tribunal català hagi desestimat el recurs, la Generalitat encara pot recórrer la decisió al Tribunal Suprem (TS).

Per la seva banda, Joan Mora, portaveu de la plataforma Aturem la C-32 va valorar positivament la decisió del tribunal però es va mostrar preocupat de cara a les accions futures: «Estem molt contents perquè ho esperàvem des de fa dies i realment, la interlocutòria de la cautelar crec que és bastant clara. Nosaltres teníem confiança que la suspensió cautelar seria ferma i el fet que hagin desestimat el recurs en contra de la suspensió només és la ratificació que la generalitat no ha fet bé les coses i no ha tingut en compte la llei del canvi climàtic» i va afegir que «ara la nostra preocupació és que la Generalitat torni a fer el que ha fet fins ara, que torni a fer l'estudi informatiu i torni a fer el mateix projecte». Els ecologistes esperen que el TSJC desestimi «definitivament el projecte i optin per alternatives».

Per la seva banda, des del Departament de Territori i Sostenibilitat han reiterat en repetides ocasions que la C-32 es una infraestructura necessària.

Els antecedents

Les obres per construir l'autopista es van paralitzar al juliol per segona vegada després que l'any 2017 el TSJC estimés que el projecte de la Generalitat no tenia garanties ambientals. Aleshores, la Generalitat va tornar a tramitar el projecte l'any següent, el 2018, sense esperar la resolució judicial. Ara, novament, veu truncada la seva infraestructura i, a més a més, haurà d'arribar a un acord de compensació amb Invicat.