Maçanet de la Selva preveu que la Policia Local entri en funcionament el 2021 d

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva preveu que la Policia Municipal entri en funcionament el 2021. Fins ara, la seguretat municipal va a càrrec del cos de vigilants municipals, integrats per nou agents.

Segons va explicar a Diari de Girona l'alcaldessa del municipi, Natàlia Figueras, la previsió de l'equip de govern és que el cos de policia estigui en funcionament el 2021, ja que al llarg del 2020 els vigilants municipals acudiran a l'acadèmia. Tal com va explicar Figueras, l'ens compta amb el vistiplau del Departament d'Interior i ara estan preparant el programa d'interinatge. L'equip de govern vol que la gesta coincideixi amb la inauguració d'un magatzem municipal, que també acollirà les oficines de la brigada del poble.



Càmeres de vigilància

D'altra banda, durant la sessió ordinària celebrada dilluns a l'Ajuntament, el ple va aprovar una moció per instal·lar càmeres de vigilància arreu del poble. Segons l'alcaldessa, es va modificar la moció per tal que coincideixi amb l'entrada en funcionament del cos de policia. Entre els punts més rellevants del ple, es va aprovar una moció presentada pel grup Tots Som Poble per tal de demanar al Servei Català de Trànsit un radar a l'enllaç de la Nacional-II en sentit sud.

En aquest sentit, Figueras va manifestar que «caldrà negociar amb Foment i la Generalitat» per tal que tinguin en compte «que la concessió de l'autopista finalitza al 2020, per tant, probablement augmenti la densitat de trànsit».

Finalment, també es va aprovar la moció per donar suport a la llei 24/2015 contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies de subministrament elèctric.