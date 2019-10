La PAH atura el desnonament d'una família amb menors a Caldes

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha aturat el desnonament d'una família de Caldes de Malavella. L'ordre judicial havia previst fer fora una família amb tres filles, dues d'elles menors, que resideixen en un habitatge del carrer Solsonès.

Segons va poder saber Diari de Girona, l'habitatge és de Caixabank, i el lloguer d'aquest està a nom de l'exmarit de la mare, que vol canviar la titularitat del contracte, un fet que no accepta l'entitat bancària. Ahir, gràcies a la col·laboració ciutadana, un grup d'activistes es va apropar al domicili de la família per evitar el desnonament. Segons fonts properes, han aconseguit una pròrroga d'un mes, un fet «sorprenentment positiu», ja que aquesta ha estat la sisena vegada que intenten el desnonament.

Per la seva banda, l'advocat de la família, José Sànchez Melero, es va mostrar especialment crític amb l'actitud de l'alcalde del municipi, Salvador Balliu, que si bé en altres ocasions ha intentat mediar per remeiar la situació, en aquest cas «no va fer res» per solucionar el problema: «Alguna cosa farem perquè no és el primer cas de desnonament a Caldes. N'hi ha hagut molts els darrers mesos, especialment per tema de lloguer, i em sembla vergonyós que no hi hagi cap habitatge de lloguer social al municipi i que l'alcalde no faci absolutament res al respecte».

Preguntat per aquests fets, fa dos dies l'alcalde va reconèixer que hi ha una problemàtica en aquest sentit perquè no es disposa de cap habitatge d'ús social, però es va desmarcar de la problemàtica dels desnonaments apuntant que «tothom té obligacions com a ciutadà». Per la seva banda, fonts de l'entitat bancària van apuntar que «s'ha intentat treballar per buscar una sortida per a aquesta família».



Un drama social

Les dades del segon trimestre del 2019 que va revelar dilluns el Consell Superior del Poder Judicial (CSPJ) posen de manifest que arreu de l'estat espanyol la problemàtica és vigent. L'ens suprajudicial va publicar que en el segon trimestre de 2019 s'han desnonat 14.756 habitatges. En un comunicat emès dilluns, la PAH posa de manifest que les dades equivalen a 162 desnonaments diaris a l'estat espanyol. «Les dades oficials no reflecteixen els desnonaments invisibles, aquells que es produeixen quan s'abandona un habitatge per no poder pagar el lloguer degut als preus abusius de renovació».