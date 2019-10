Una moció de censura d'Independents i JxCat pren l'alcaldia de Viladrau a ERC

Una moció de censura presentada per Independents de la Selva (IpS) amb el suport de Junts per Catalunya (JxCat) ha expulsat de l'alcaldia de Viladrau Esquerra Republicana (ERC). La moció va prosperar amb cinc vots a favor –la suma dels Independents i JxCat– i tres en contra (un regidor d'ERC no va poder assistir al ple).

En les eleccions, els republicans i els independents van empatar amb quatre edils, i gràcies al suport de l'únic regidor de JxCat, Margarida Feliu (ERC) va revalidar el càrrec d'alcaldessa. El passat 26 de setembre, amb 100 dies de mandat a l'oposició, els Independents van presentar una moció de censura per treure la vara de comandament a la republicana. La iniciativa es va aprovar definitivament ahir en un ple extraordinari, gràcies al suport de l'edil de JxCat, Jaume Tordera, que ha passat de donar suport a ERC a treure'ls de l'alcaldia.

Els Independents, liderats per Noemi Bastías (IpS), han argumentat que la moció de censura era necessària perquè el consistori estava en «una situació d'inestabilitat». El grup, en l'escrit de la moció assegura que «els primers mesos de legislatura han permès constatar l'extrema dificultat per formar acords amb l'equip de govern» així com «la falta de rigor i planificació per gestionar aspectes importants». El grup de Noemí Bastías va destacar que durant els mesos que han compartit oposició amb JxCat, s'ha pogut «construir una relació estable de confiança mútua».

La republicana Margarida Feliu va començar la seva intervenció durant el ple destacant que una moció de censura és un fet «inusual» i més tenint en compte que els ciutadans van votar tot just fa pocs mesos. «La moció de censura vol dir la reprovació directa a una mala gestió i per nosaltres no hi ha cap motiu greu», va destacar Feliu. L'alcaldessa sortint va acusar Noemi Bastías de voler «dividir» el poble amb la moció. En acabar la seva intervenció va desitjar «sort» al nou govern.

Finalment, per la seva banda el regidor de JxCat, Jaume Tordera, va argumentar que «les mentides, les amenaces i la incapacitat de tirar endavant un projecte rigorós pel municipi» han fet precipitar la moció. Tordera va explicar que continuarà a l'oposició, «fent una oposició constructiva», i va afegir que vol mantenir aquesta confiança fins al final del mandat.



La clau de la moció

El municipi de Viladrau, amb poc més de 1.000 habitants, va votar Esquerra Republicana com a principal força en les darreres eleccions municipals del 26 de maig –amb tan sols 20 vots de diferència davant la segona força, Independents i a dos vots de la majoria absoluta.

D'aquesta manera, els republicans revalidaven govern i ampliaven la seva presència amb un regidor més que en l'anterior mandat, on van pactar amb JxCat –que va obtenir dos regidors en les eleccions de 2015. Aquell any l'hemicicle el van completar els quatre regidors d'Alternativa per Viladrau (actualment Ips), que tot i que va guanyar les eleccions va governar a l'oposició gràcies a l'acord entre ERC i JxCat.