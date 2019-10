La CUP d'Arbúcies acusa l'equip de govern de «manca de transparència»

El grup municipal de la CUP d'Arbúcies apunta que hi ha una «manca de transparència» de l'equip de govern. Els cupaires critiquen que fa més d'un mes que s'havia de celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament –el passat 9 de setembre– i que a principis d'octubre encara no s'ha celebrat. Segons els anticapitalistes, el govern d'Independents «s'excusa» en el canvi d'edifici –l'Ajuntament s'ha traslladat a la nova seu municipal– per no afrontar les responsabilitats, quan l'Ajuntament «per normativa» pot habilitar espais per celebrar els plens en cas que no es puguin celebrar a la sala de plens. Des del grup cupaire estan «decebuts» pel fet que es va celebrar un ple extraordinari d'urgència «al carrer» per aprovar una moció de suport als CDRs però «no han estat capaços de convocar un ple ordinari des de fa més de dos mesos».

Des del partit també critiquen que no se'ls han respost diverses instàncies que han presentat, afegeixen que la Junta de Govern Local es reuneix setmanalment –fet pel qual els regidors cobren 250 euros per assistència– però no es publiquen els informes de les reunions –les darreres publicacions són del mes d'abril– així com tampoc tenen accés als decrets d'alcaldia –la darrera publicació a la pàgina web de l'Ajuntament és del 2018 o a les actes dels plens municipals –la darrera publicada és del juliol de 2019. D'altra banda, també veuen «desafortunada» la retribució de l'equip de govern. Apunten que l'alcalde, Pere Garriga, tot i que percep 48.500 euros anuals com a vicepresident del Consell Comarcal de la Selva, també podria arribar a percebre 12.420 euros anuals de l'Ajuntament per assistències a les Juntes de Govern i als plens.



La resposta de l'alcalde

Preguntat per aquests fets l'alcalde, Pere Garriga, va argumentar que la CUP «juga a un joc maldestre de vendre fum per fer populisme barat». Garriga va assegurar que no s'ha celebrat cap ple ordinari fins ara pel trasllat de l'Ajuntament, un fet que «s'ha explicat als dos partits de l'oposició» i va afegir que «estic per fer política constructiva».