La Trobada del Voluntariat del Santuari de Peregrinació de Lourdes concentra a Blanes més de 300 persones

Blanes ha viscut avui dissabte una intensa jornada al voltant d'un esdeveniment molt singular; la '55a Trobada d'Infermeres i Brancadiers de la Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes'. Ha aplegat més de 300 voluntaris i voluntàries que acompanyen les persones –majoritàriament, malalts que van en peregrinació al Santuari de Lourdes, a la Catalunya Nord.

L'excepcionalitat de la jornada rau en què ha estat la primera ocasió en què s'ha acollit a Blanes, propiciada en aquesta ocasió amb motiu dels 700 anys de la Parròquia Santa Maria, inclosa en el cicle commemoratiu com un nou acte. La trobada ha dut fins al municipi on comença la Costa Brava voluntariat procedent d'arreu del territori que abasta el Bisbat de Girona.

Així, s'ha comptat amb l'assistència de diverses delegacions que van des d'Arenys fins a Portbou, incloent tots els municipis de l'àmbit gironí i del nord barceloní de l'àrea d'influència del bisbat. Hi ha una 40a de delegacions en aquest territori, de les quals han assistit a l'esdeveniment blanenc una nodrida representació.

Una altra qüestió que ha fet especialment singular la trobada d'avui ha estat que enguany se celebra el 175è aniversari del naixement de Bernadeta Soubirous, Santa Bernadette. L'any 1858 aquesta jove va afirmar que se li havia aparegut la Mare de Déu a la gruta de Massabielle. Les autoritats eclesiàstiques van admetre les aparicions, i de llavors va esdevenir un centre de pelegrinatge, un lloc de culte associat a la curació de malalties.

Actes encapçalats per l'alcalde de Blanes i el bisbe de Girona

La celebració l'han encapçalat l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa; el bisbe de Girona, Francesc Pardo; i la presidenta de la Hospitalitat de Lourdes, Anna Coll. Els actes s'han encetat a la Parròquia Santa Maria, amb una missa a les dotze del migdia, presidida avui excepcionalment per la imatge de la Mare de Déu de Lourdes. Al terme de l'ofici, s'ha fet entrega d'uns reconeixements concedits per la Hospitalitat.

Es tracta de sengles medalles que premien la constància dels voluntaris i voluntàries, incloent-hi dues categories. La medalla de bronze es lliura als qui fa més de tres anys que acompanyen als malalts en les peregrinacions al Santuari de Lourdes. Són les infermeres o els brancadiers –en francès, camillers-, i la medalla de plata als que ja fa cinc anys que fan aquesta tasca.

El bisbe ha entregat en total 27 medalles de bronze i 12 medalles de plata. Cap de les persones a qui s'ha distingit eren de Blanes, perquè els que formen part d'aquesta delegació fa molt temps que ja van rebre-les. Així, pel que fa al col·lectiu de Blanes, el seu president, Josep Maria Escribà –qui avui no ha pogut assistir per motius de salut-, ja fa 35 anys que és voluntari; la Montserrat és la més veterana, amb 36 anys; en Pere fa 34 anys i la Maria porta 29 anys de servei.

Dinar de Germanor i balls amb l'Esbart i l'Escola de Dansa Daina

En acabada la missa, la celebració s'ha traslladat al poliesportiu de l'Institut Serrallarga, on ha tingut lloc un dinar de germanor. Durant l'àpat s'han fet els parlaments institucionals encetats per l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, qui ha desitjant a tothom que hagi gaudit d'una jornada tan especial, convidant-los a repetir l'experiència de tornar a fer una visita a Blanes per conèixer els seus nombrosos atractius.

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha agraït la generositat i altruisme de la gran família que forma part de la Hospitalitat, que esmercen el seu temps lliure per acompanyar en les peregrinacions. Durant la trobada la presidenta de la Hospitalitat de Lourdes, Anna Coll, ha llegit un escrit redactat pel delegat de Blanes, Josep Maria Escribano, qui els ha fet arribar l'alegria d'haver pogut organitzar aquest esdeveniment tan assenyalat al seu municipi.

També han assistit al Dinar de Germanor el regidor de Participació Ciutadana, Pere Lopera; el rector de la Parròquia Santa Maria, Enric Roura; i el director de l'Institut Serrallarga, Rubén Fernández, que ha col·laborat en la organització de la segona part de la trobada. Finalment, la vetllada s'ha tancat amb sengles actuacions culturals a càrrec de l'Esbart Joaquim Ruyra i l'Escola de Dansa Daina.

Per a la organització de la 55a Trobada d'Infermeres i Bracadiers s'ha comptat amb el suport de diversos departaments de l'Ajuntament de Blanes (Participació Ciutadana, Urbanisme, Alcaldia, etc). Especialment de la Policia Local de Blanes, a través de la seva Àrea de Trànsit i Mobilitat. També han col·laborat Grup Peixos Ros, Cava Laviret i Pastisseria Gallostra.