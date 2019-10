El prevaricador Joan Güell fa de secretari municipal

Cas Amer. L'exalcalde d'Amer Joan Güell ha estat condemnat aquesta setmana a tres anys i mig d'inhabilitació per a càrrec públic per haver donat una llicència urbanística il·legal. El jutge que ha dictat sentència està estudiant quins treballs realitza a l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres per determinar si l'afecta la suspensió de feina. Güell, segons la seva contractació, fa tasques de secretari en aquest ajuntament, ni que sigui de forma temporal quan no hi ha el tècnic del Consell Comarcal habilitat per a aquestes funcions.

oan Güell, l'alcalde d'Amer entre 1999 i 2007, ha estat condemnat aquesta setmana per un delicte contra l'ordenació del territori per prevaricació urbanística, en haver donat una llicència il·legal a les acaballes del seu mandat. Els 12 anys transcorreguts des de l'atorgament del permís i, el fet que hagi reconegut els càrrecs i pactat amb el fiscal i l'acusació, l'han salvat d'una condemna que, sense aquestes dues circumstàncies, podria haver estat molt més elevada. Güell haurà de fer front a una multa de 1.800 euros, al pagament de les costes i a una inhabilitació per a càrrec públic de tres anys i mig. És en aquesta darrera pena on s'ha posat el focus del debat.

Quina feina desenvolupa Joan Güell en l'actualitat? En el judici celebrat dilluns als jutjats de Girona es va saber que treballa a l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres contractat com a gerent, tot i que va ser impossible esbrinar quines tasques concretes fa. O sigui, es va conèixer que desenvolupa un càrrec de confiança en una administració pública, però no va ser possible saber-ne els detalls.



Requeriment a Sant Aniol

El jutge del penal número cinc de Girona José Luis Gómez Arbona es va veure en l'obligació en la sentència de puntualitzar que «la referida pena impedirà al condemnat exercir qualsevol feina o càrrec públic que impliqui la presa de decisions o funcions executives en matèria urbanística, que és el motiu pel qual el condemnat va cometre el delicte». També va requerir a l'Ajuntament de Sant Aniol que «el secretari/interventor concreti a aquest jutjat les funcions que Joan Güell Panosa exerceix a l'Ajuntament i la forma en què va accedir a exercir-les» i autoritza l'exalcalde a continuar en el seu lloc fins que no es conegui amb exactitud quines són les seves tasques.

Joan Güell, que ja havia estat secretari municipal a les Preses, tasca que va compatibilitzar amb la d'alcalde d'Amer durant un temps, exerceix funcions de secretari a Sant Aniol de Finestres de forma accidental, sempre que el secretari-interventor adscrit al Consell Comarcal de la Garrotxa no hi sigui per «períodes de vacances o absències». Així figura en l'acord de ple de 26 d'abril de 2017 on es va aprovar la seva contractació. Sant Aniol és un municipi de 315 habitants amb un pressupost de prop de 535.000 euros el 2019.



És «empleat públic»

El document afegeix que «malgrat que les funcions de secretaria-intervenció resten degudament cobertes pel personal d'assistència de Consell Comarcal de la Garrotxa, l'alcalde [Francesc Oliveras Torrent, de JuntsxCat] considera oportú proposar el senyor Joan Güell Panosa» per exercir el càrrec en aquestes circumstàncies i com a «empleat públic».

Aquesta no és l'única funció de Güell, ja que també se li va autoritzar «la delegació de la signatura per la compulsa de documents públics que hagin de sortir efectes a l'Ajuntament de Sant Aniol i en altres administracions públiques, i en la notificació de les llicències d'obres i en la tramesa de subvencions que haguessin estat aprovades per l'òrgan competent». Güell, a més, és el secretari del Registre Civil i pot expedir certificats del padró municipal i volants de conformitat.

Sobre el paper, aquesta és la feina per la qual va ser contractat fa dos anys l'ara condemnat per un jutjat de Girona. Gratant una mica més, Güell figura en la documentació de diverses obres municipals; una d'elles és la inversió més important del pressupost de l'Ajuntament per a aquest any. Es tracta del projecte d'adequació de la xarxa d'aigua de la zona de les Carreres, que el 2019 arriba a la «segona fase, etapa A», amb un pressupost de licitació de 52.584 euros.



Mesa de contractació

L'exalcalde d'Amer apareix en l'anunci de licitació de 25 de juliol de 2019 publicat en el Diari Oficial de la Província com a vocal i secretari de la mesa de contractació i havia ocupat el mateix càrrec en els concursos anteriors de la mateixa obra el setembre de 2017 i el febrer de 2019.

La tasca d'assessor o d'«empleat públic» de Güell implica l'assistència a plens amb «veu i sense vot», on intervé per contestar a vegades a preguntes que planteja l'oposició (un grup independent sota les sigles d'ISAF) o per explicar un resum del pressupost de 2019. En altres plens, anteriors a la seva contractació el 2017, Joan Güell figura a les actes com a secretari municipal. La decisió final sobre si l'afecta o no la inhabilitació està ara en mans del jutge Gómez Arbona, que ho haurà de determinar quan dicti l'execució de sentència, després de conèixer l'informe de l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres.