Dues persones detingudes per robatoris a Hostalric

Els objectes trobats a les persones detingudes per la Policia Local d'Hostalric.

Els objectes trobats a les persones detingudes per la Policia Local d'Hostalric. policia local hostalric

La Policia Local d'Hostalric ha detingut dues persones com a presumptes autores d'un robatori amb força. Els agents van rebre l'avís dels veïns aquest diumenge, quan van denunciar l'actitud sospitosa dels dos arrestats.

Una vegada el cos de seguretat d'Hostalric va interceptar el vehicle amb el qual es desplaçaven els sospitosos, van descobrir que a l'interior hi havia tauletes, un televisor i un cotxet, entre d'altres objectes.

Després de diverses comprovacions, la Policia Local va certificar que eren tots sostrets. Els agents va informar que les dues persones compten amb nombrosos antecedents i ja han passat a disposició judicial.

La Policia Local d'Hostalric ha realitzat en menys d'un any més detencions per robatoris i delictes a la salut pública. El novembre passat va detenir un home per robar a l'interior de tres vehicles en una sola nit.



Més detencions

La Policia Local d'Hostalric es va fer càrrec de les diligències que finalment van acabar amb la detenció d'una persona, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a l'interior de vehicle i un delicte de furt a l'interior de vehicle. Tot seguit, la policia va fer el traspàs de les diligències del cas i del detingut a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners, cos que seguirà amb les corresponents diligències, amb les tasques d'investigació.

També el passat novembre, els agents de la Policia Local d'Hostalric van interceptar una furgoneta que transportava 19 quilograms de marihuana i van identificar i detenir el conductor del vehicle per un delicte contra la salut pública.