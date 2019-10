Revés judicial per als amos de Can Juncadella: el camí de ronda ha d'estar obert

Imatge d'arxiu de l'entrada del camí de ronda al seu pas per Can Juncadella.

Imatge d'arxiu de l'entrada del camí de ronda al seu pas per Can Juncadella. david aparicio

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d'apel·lació que van presentar els amos de la finca de Can Juncadella –propietat de l'empresa Flinder Data S. L. i vinculada amb l'expresident del Kazakhstan– contra l'auto que decretava l'obertura del camí de ronda que passa per la finca i que uneix cala Canyelles i cala Morisca. La desestimació encara admet recurs de cassació davant la mateixa sala durant els pròxims trenta dies.

El recurs estipula que la porta que dona accés al camí de ronda i el tram del camí que hi passa -concretament el GR92/11– han de ser accessibles als ciutadans. De fet, en cas d'incompliment i segons la resolució judicial, «els serveis municipals podran procedir a la recuperació de l'immoble utilitzant els mitjans d'execució forçosa necessaris i, si és precís, amb l'auxili de les forces públiques».

Per al regidor de Serveis Jurídics, Jordi Sais, la decisió de l'alt tribunal suposa el «reconeixement» per part del poder judicial de les reivindicacions que ha realitzat l'Ajuntament els darrers anys: «L'Ajuntament de Lloret està veient reconegudes als jutjats les seves reivindicacions en relació amb el camí públic».

Tot i això, en un comunicat emès pel consistori, es deixa palès que, tot i la resolució favorable, una altra demanda per part dels propietaris de la finca que va estimar l'alt tribunal ordena a l'Ajuntament que inclogui el tram del camí de ronda dins l'inventari de camins –una acció que haurà de passar per l'aprovació del ple. En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme, Albert Robert, també es va mostrar satisfet per la resolució judicial: «Estem contents perquè les sentències són positives per a l'Ajuntament, el jutjat de Girona ja ens havia donat la raó i aquesta decisió ho reafirma. Ara falta l'inventari de camins», va explicar.

Pel que fa a les queixes d'intimidació que els caminants i activistes han manifestat des que l'any 2016 el jutjat contenciós ordenés la reobertura del camí –havia estat tancat des del 2009–, Robert va destacar que hi ha «dificultats» per posar-se en contacte amb els propietaris o intermediaris de la propietat i va reconèixer que «s'hauria de resoldre».

Cal recordar que tot i que la porta de la finca que dona pas al camí estigui oberta i senyalitzada, en cas d'accedir-hi els usuaris són filmats amb múltiples càmeres i convidats a marxar per megafonia. En aquest sentit, el portaveu de la plataforma SOS Lloret, Jordi Palaudelmas, va criticar que l'Ajuntament tingui una actitud «laxa»: «Estem satisfets per la decisió del TSJC però l'Ajuntament ha de solucionar la intimidació que hi ha cap als veïns. S'han d'acabar les coaccions i les amenaces que reben els caminants que hi volen accedir».

https://www.diaridegirona.cat/selva/2018/10/02/lloret-adverteix-amos-can-juncadella/938233.html

Una finca problemàtica

El tram del camí de ronda en qüestió va estar tancat del 2009 al 2016, després que l'equip de govern d'aleshores –encapçalat pel convergent Xavier Crespo– signés un conveni en el qual la propietat es comprometia a construir un camí de ronda alternatiu de 1.200 metres de longitud a canvi de tallar el pas del camí que creua la finca privada.

El camí de ronda, però, no es va arribar a fer mai. Els propietaris, que van col·locar una porta per impedir el pas, van presentar un projecte inicial que el servei de Costes va rebutjar el 2011 instant-los a fer una sèrie de canvis per obtenir el vistiplau. Dos anys més tard, el 2013, la Junta de Govern Local de l'època els va reclamar la documentació que faltava i, aquell mateix any, es va detectar que la propietat havia presentat un projecte completament nou.



El desenllaç

L'equip de govern d'aleshores va considerar que s'havia vulnerat l'acord inicial, motiu pel qual el gener de 2015 va decidir rescindir el conveni i reclamar als amos de Can Juncadella –que van presentar un recurs contenciós administratiu– que reobrissin el pas.

Durant tot aquest procés, els propietaris van enderrocar el 2010, amb l'autorització de la Comissió d'Urbanisme de Girona, la casa dels masovers i el galliner per construir una mansió xalet de convidats amb 13 suites, 19 banys, bodega i piscina en aquesta zona situada dins l'espai d'Interès Natural del Massís de Cadiretes, a tocar de cala Morisca, i que forma part de la Xarxa Natura 2.000.