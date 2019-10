JxCat de Santa Coloma acusa Esquerra de «malgastar» el pressupost

L'equip de govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners no passa pel seu millor moment. La parella formada per Junts per Catalunya (JxCat) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) –encapçalada per l'alcaldessa, Susagna Riera (JxCat), i el tinent d'alcalde, Joan Martí (ERC)– fa dies que s'envia missatges enverinats a cop de nota de premsa o d'intervenció en el ple municipal.

Ara, l'alcaldessa del municipi acusa els republicans de «malgastar» el pressupost. Segons la dirigent, quan JxCat va prendre possessió «vam veure que el 15 de juny ja s'havien gastat tots els diners que hi havia pressupostats fins a final d'any». Dilluns, durant la celebració del ple, diversos treballadors municipals van reclamar l'increment salarial que havien pactat amb l'anterior govern, però l'alcaldessa va assegurar que «no hi ha diners». Segons Riera, «Martí i Dilmé van vendre fum dient que hi ha uns diners que no hi són. Nosaltres el que no farem serà gastar-nos uns diners que no tenim, perquè si continuem així, haurem de deixar de fer certes coses però no endeutarem més l'Ajuntament». L'alcaldessa va afegir que «hi haurà el pagament del 25% pactat a partir del gener» i va concloure que «de moment» no tenen en ment trencar l'acord de govern.



La resposta d'ERC

Per la seva banda, l'actual tinent d'alcalde i líder dels republicans a Santa Coloma, Joan Martí, va reconèixer que ambdues formacions tenen «certes desavinences» però tot i així va descartar trencar l'acord de govern: «Això no passa per la nostra perspectiva». En relació amb els pressupostos, Martí va insistir que a finals d'any sempre hi ha «partides compromeses», però va descartar que els diners pressupostats per tot l'any ja estiguin esgotats: «Les dades que hi ha són eloqüents».