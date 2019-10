Riells es desperta amb destrosses per un possible cap de fibló

Riells s'ha despertat amb destrosses per un possible cap de fibló.



Arbres pel mig dels carrers, vivendes sense llum i destrosses en habitatges són les principals conseqüències



L'alcalde, Josep Maria Bagot ha emès un comunicat a la població i explica que s'han suspès les classes als centres educatius.





El batlle ha explicat a Diari de Girona que mai havien vist quelcom semblant i s'apunta a un cap de fibló -segons diu el batlle que li han comentat els Bombers amb la seva experiència- com a l'origen de les destrosses.Pels volts de les tres de la matinada s'hauria produït el fenomen meteorològic i ha despertat a molts dels veïns que han vist com alguns arbres s'arrencaven dels seus jardins, dels carrers, també hi ha enllumenat que ha sortit del lloc entre altres.El batlle destaca però que tenen tots els accessos oberts i que la part baixa del municipi és la menys afectada -Barri de l'Estació-.De moment no tenen llum i des d'Adf, brigada i municipals treballen des de la matinada al lloc.Bagot destaca que mai havien patit un fenomen d'aquestes característiques. No hi ha hagut pluges fortes però sí que alguna casa ha patit alguna inundació perquè s'ha espatllat alguna bomba.De moment no tenen inundacions sota els ponts de les vies del tren, destaca el batlle, però temen que si es posa a ploure de valent això es pugui produir, ja que no tenen subministrament elèctric.L'afectació del cap de fibló ha afectat tot el municipi, diu el batlle, però amb menys mesura a la part baixa. Riells compta amb moltes urbanitzacions i aquestes son les zones afectadesAquest matí es muntarà un centre de coordinació dels Bombers al pavelló municipal per tal de poder aclarir l'abast dels fets. Els Bombers ara començaran a treure els arbres més grans que han quedat al mig dels carrers.