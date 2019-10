Cau una banda criminal de tràfic de droga que actuava a Riells i Viabrea i Sant Celoni

La Policia Nacional va detenir cinc persones i va intervenir 4.401 plantes de marihuana a Sant Celoni i a Riells i Viabrea. Queda així desarticulada una organització criminal dedicada al cultiu d'aquesta droga que operava entre les demarcacions de Barcelona i Girona.

Una denúncia anònima va alertar els investigadors el passat mes de març de l'existència d'una plantació interior en un habitatge unifamiliar d'una urbanització de Sant Celoni. En total s'han fet cinc entrades entre els dos municipis.

Les plantacions estaven ocultes en els baixos i garatges dels immobles registrats. Els principals responsables de l'organització tenen nombrosos antecedents. Un d'ells havia estat detingut per homicidi dolós l'any 2000. El grup estava molt professionalitzat i era molt perillós. Prenien moltes mesures de seguretat per no ser descoberts i ocultaven la seva identitat real amb documentació falsa de països de la UE, el que els permetia moure's amb total llibertat per l'espai Schengen.



Un grup criminal

La fase de registres es va produir a l'agost, i es van localitzar 4.401 plantes de marihuana, eines per pesar-les i manipular-les, una pistola semiautomàtica amb abundant munició, 5.450 euros, tres vehicles de gran cilindrada i una furgoneta. L'energia necessària per alimentar les diferents instal·lacions es prenia de forma fraudulenta, amb el risc d'incendi que això suposa per sobrecàrrega. Els detinguts són quatre serbis i un espanyol. Els acusats van passar a disposició judicial i se'ls atribueixen delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes, pertinença a un grup criminal, defraudació de fluid elèctric i falsedat documental. Tots cinc han ingressat en presó provisional.



Girona, punt calent de cultiu

La província de Girona s'ha convertit en un dels punts calents del cultiu de marihuana. Segons el cos de Mossos d'Esquadra, l'any 2017 es van arribar a destruir 45.000 plantes. D'altra banda, la Guàrdia Civil va comissar 6.170 plantes. Catalunya és on hi ha més intervencions d'aquest estupefaent, seguit d'Andalusia i la Comunitat Valenciana.