Desallotgen dues cases de Riells per la caiguda d'un mur a causa del tornado

Els Bombers de la Generalitat i els serveis municipals van ordenar ahir el desallotjament de dues cases de Riells en haver cedit un mur de contenció de terres després del tornado. Els fets van passar la nit de dijous a divendres entre els carrers de Miguel Àngel i Rafael.

Segons els serveis d'emergències, el desallotjament es va produir pel possible risc d'esfondrament dels fonaments. A més, també s'hauria trencat una canonada d'aigua. Els efectius van rebre l'avís de l'afectació pels volts de dos quarts de dotze de la nit i els Bombers van activar dues dotacions. En el lloc dels fets, el cos va fer una inspecció a les cases per veure si hi havia hagut esquerdes i afectacions internes. A la zona també s'hi va desplaçar la Guàrdia Municipal de Riells.

«Han caigut uns 13 metres de mur que han quedat interromputs per una caseta on hi ha una caldera de gasoil que ha fet de reforç i ha evitat que caigués més mur», explica Lluís Mainou, un dels propietaris de les cases afectades. «A la parcel·la hi havia un mur de contenció de terres que no estava ben fet i amb el temporal ha acabat de cedir», apunta Mainou.

Més afectacions

Segons fonts dels Bombers, un cop allà van rescatar les famílies que van sortir de les cases i tot seguit van inspeccionar la zona afectada on havia cedit un mur entre les dues cases que es troben en diferents nivells entre els carrers de Miguel Àngel i Rafael.

Els tècnics municipals informen, també, que hauran de comprovar l'estat dels edificis i fer-ne una valoració. L'alcalde de Riells, Josep Maria Bagot,va apuntar dijous que el consistori treballa perquè el municipi pugui tornar a la normalitat. De moment, els desperfectes han afectat almenys una família de tres membres que no va poder passar la nit de dijous a divendres a la vivenda.

La caiguda del mur és una nova conseqüència del tornado que va afectar Riells a principis de setmana i que ja havia obligat a desallotjar dues altres cases. A Riells i Viabrea els danys de més envergadura es van localitzar a les urbanitzacions Júnior Park i Can Plana, properes a Gualba.