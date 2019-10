Identifiquen i denuncien un jove que va calar foc a cinc contenidors després de sortir de festa a Blanes

La Policia Local de Blanes (Selva) ha denunciat i identificat un jove de 23 anys del municipi després que calés foc en cinc contenidors. Els fets van passar pels volts d'un quart de sis de la matinada del passat 20 d'octubre, quan el sospitós tornava de festa amb un amic. Una veïna va veure els dos joves amagats al costat d'uns contenidors que posteriorment van encendre. Després van marxar corrent de la zona, però la policia va poder atrapar-ne un i el va identificar. La veïna va certificar que es tractava del noi que havia comès el delicte i els agents el van denunciar. L'altre jove va aconseguir escapar i ara la policia el segueix buscant. Aquest no és el primer cas d'incivisme a la zona d'oci nocturn de Blanes.

De fet, la policia patrulla habitualment per aquests carrers del centre del municipi on hi ha diverses discoteques. Això ha provocat més d'una queixa en forma de manifestació per part dels veïns. Els contenidors cremats tenen un cost d'uns 3.000 euros. Durant aquests darrers dies la Policia Local de Blanes ha estat reunint els elements necessaris per poder lliurar-ho tot al Jutjat de Guàrdia aquest cap de setmana. Ara, els agents treballen per intentar trobar l'altre jove que va aconseguir escapar.