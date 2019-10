Breda es torna a quedar a les fosques: una avaria deixa sense llum el poble

Una incidència en una de les subestacions que nodreix d'electricitat Breda va deixar ahir tot el poble sense electricitat durant unes cinc hores.

Breda es va tornar a quedar a les fosques i va reviure les conseqüències del fort temporal de la setmana passada quan, per culpa del fort temporal, tot el poble va quedar sense llum durant 28 hores. Aquest cop la incidència, segons fonts d'Endesa –l'empresa responsable del subministrament– es va produir en la subestació de Buixalleu, per causes que es desconeixen. Buixalleu és un dels punts habilitats per subministrar electricitat al poble després que el temporal de la setmana passada malmetés gran part del sistema elèctric. Segons l'empresa, es van malmetre dues torres elèctriques, una vintena de pals de fusta i una altra vintena d'esteses elèctriques que es restabliran al llarg d'aquesta setmana.

Ahir, però, la incidència a la subestació de Buixalleu va deixar al poble sense llum durant tot el matí. Segons va explicar l'alcalde, Dídac Manresa, en declaracions a Diari de Girona, una de les torres es va incendiar: «Encara arrosseguem les conseqüències del temporal. Una de les torres supletòries s'ha incendiat i ens hem quedat sense llum». Manresa va destacar que el temporal va provocar danys en la «majoria de la infraestructura original i ara utilitzem una xarxa substitutòria que en aquest cas s'ha espatllat, i altre cop sense llum».



Manca de previsió

Segons l'alcalde, el consistori està estudiant fer «una queixa formal sobre Endesa per la mala planificació durant el temporal»: «Encara no hi ha res decidit però pensem que hi va haver una manca de previsió per part de l'empresa, que no va portar grups electrògens fins als volts de les set de la tarda». Manresa va afegir que la principal problemàtica rau en la «dificultat» de restablir el subministrament en masos i cases aïllades. Uns fets que l'empresa «desconeixia» i van insistir que esperen restablir la normalitat de cara a divendres.