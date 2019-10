Blanes signa un conveni amb tres locals d'oci nocturn per lluitar contra l'incivisme

L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha signat aquest dimecres un conveni amb els locals Dcyan, D&G i Nuué en què es comprometen a treballar contra l'incivisme. Els convenis estableixen tres mesures concretes que els establiments hauran de complir. La més important és la contractació de controladors per les nits del dissabte i les vigílies de festius durant tota l'estona que els locals estiguin oberts. Els controladors hauran de vetllar "de forma proactiva" perquè els clients respectin el son dels veïns. Amb la signatura del conveni, l'Ajuntament ha aixecat el decret de restricció horària que s'aplicava a aquests tres locals i a partir d'ara podran obrir fins les sis de la matinada.

El controlador haurà de ser el responsable de mediar i assessorar a la gent que estigui al voltant del perímetre dels locals que no facin xivarri, per tal que els veïns puguin dormir. En el cas en què es produeixin actes vandàlics i o alteracions de l'ordre públic, l'empresa haurà d'ampliar el nombre de controladors fins que l'Ajuntament tingui mostres que es manté el civisme en aquella zona.

Per tal de garantir el compliment d'aquest acord amb els tres negocis que aquest dimecres han firmat el conveni, l'Ajuntament de Blanes farà una inspecció inicial en què es demanarà els contractes dels controladors o l'empresa subcontractada que farà aquest servei. A més, periòdicament es mantindrà aquesta inspecció de contractació, així com també la revisió de l'aforament màxim permès.

El conveni també requereix que els locals prohibeixin l'entrada dels menors de 18 anys. El 30 d'abril es farà una reunió entre Ajuntament i empresaris per decidir si s'aixeca o no aquesta restricció durant els mesos d'estiu, a causa de l'augment de turistes durant la temporada turística.

Per últim, els tres negocis s'han compromès a senyalitzar les normes de seguretat ciutadana i civisme a partir de pictogrames. D'aquesta manera, es busca que els clients puguin entendre de manera gràfica la normativa i la importància del compliment d'aquesta si volen seguir dins dels locals.

Arran de la signatura dels respectius convenis que s'ha efectuat aquest dimecres al matí, s'estan fent els tràmits que manquen per fer efectiva la suspensió del decret sobre l'horari de tancament. Per això, a partir d'aquest dijous, 31 d'octubre, els tres locals que ja han signat el conveni i que així ho vulguin, podran reprendre l'horari de tancament habitual.

Tot i així, encara queden tres establiments més amb qui l'Ajuntament està treballant amb un conveni similar. Es tracta d'Arena, Essència i Sala Vega, que de moment encara no han arribat a cap acord amb l'Ajuntament de Blanes. Per aquest motiu, els tres locals mantenen l'horari de tancament a les quatre de la matinada i no a les sis, ja que el decret d'alcaldia segueix vigent per als tres negocis.