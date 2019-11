Una dona demanda l'Ajuntament de Blanes per un forat en una vorera i rebrà 5.000 euros

Una vianant ha guanyat una demanda contra l'Ajuntament de Blanes després de caure per un forat d'1,2 metres de diàmetre i tres centímetres de profunditat quan anava caminant cap a l'estació de tren. Els fets van succeir el 19 de setembre de 2018, quan la dona caminava juntament amb la seva parella cap a l'estació de Blanes i va caure a terra per un desnivell o forat de pocs centímetres de profunditat que hi havia enmig d'un pas habilitat per a peatons.

La víctima va argumentar que en tractar-se d'una vorera, és responsabilitat de l'Ajuntament que estigui en les condicions òptimes i per aquest motiu va demandar els fets. El 21 de febrer de 2019, durant l'anterior mandat, la Junta de Govern Local va desestimar la indemnització de l'afectada argumentant que «les imperfeccions en el paviment de la via no eren suficients» perquè l'Ajuntament la indemnitzés. A més a més, la Junta argumentava que la caiguda no es va produir en una vorera.

El desenllaç

Descontenta amb la resposta de la Junta de Govern Local, la demandant va perseguir els fets i va recórrer el cas al jutjat contenciós administratiu, que ha estimat parcialment la demanda en considerar que sí, que la caiguda es va produir en un pas habilitat per a peatons. A més a més, la sentència especifica que «les característiques de la via no s'ajustaven als estàndards de qualitat» i desmenteix l'argumentació de l'Ajuntament, que negava que la caiguda es produís en un pas habilitat per a peatons.

Tot i això, el tribunal especifica que tampoc es pot determinar si l'actuació de la vianant va contribuir d'alguna manera en «el desencadenament del resultat lesiu» i, per tant, atribueix al 50% la responsabilitat de l'accident, i així ho aplica a la part de la indemnització. D'aquesta manera, la sentència estipula que l'Ajuntament haurà d'indemnitzar la víctima amb 5.268,1 euros. En el darrer ple ordinari, celebrat dimecres, l'equip de govern va donar compte dels fets a tots els regidors.