Independents de Sils acusa l'equip de govern de «mentir» sobre l'increment de l'IBI

El grup municipal d'Independents de Sils (IpS) acusa l'equip de govern, format per la coalició de Junts per Catalunya i FEM –que governen en minoria–, de «mentir» amb les ordenances fiscals.

Segons va publicar ahir el grup en la seva pàgina de Facebook, tot i que el govern s'havia compromès a no pujar l'IBI «va pactar amb Hisenda un augment de la base imposable del valor cadastral que afecta directament a una pujada del preu de l'IBI», va explicar el regidor d'Independents, Martí Nogué. El partit va afegir que el govern, encapçalat per l'alcalde Eduard Colomé (JxCat), «s'ha negat» a facilitar-los la documentació relativa a aquests fets: «Com un equip de govern que presumeix de voler ser de consens, de la mà estesa, de la transparència pot fer aquests moviments? Si conscients de ser un govern en minoria actuen així, què no serien capaços de fer amb una majoria?», van destacar des del partit.



L'oposició tomba les taxes

El grup d'Independents, que lidera l'oposició amb quatre regidors, juntament amb PSC (1), comuns (1) i TOTS (1), va tombar les ordenances fiscals en un ple celebrat dijous. El govern havia proposat uns impostos en què els augments més destacats feien referència a les taxes de la llar d'infants, i proposaven un increment del 16%; l'impost sobre els vehicles, que també pujava un 4%; i les taxes sobre les escombraries, que veien un augment del 15%. Sobre aquest punt, Nogué va recriminar a l'actual alcalde que «encara no s'hagi posat en marxa el porta a porta, que també és molt important per reciclar».

El regidor, que va ser alcalde en l'anterior mandat, va voler subratllar que «l'any passat les taxes de les escombraries ja van augmentar un 15%». El fet que l'oposició tirés enrere la proposta d'ordenances fiscals implica que es mantinguin, almenys de moment, les ordenances anteriors.



L'entrada a la piscina

Un dels punts que més va criticar l'oposició sobre la proposta de les ordenances fiscals va ser el preu de l'entrada a la piscina municipal, que volien augmentar en un 45% respecte a l'actual.