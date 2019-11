Gastronomia i ciència per divulgar sobre la necessitat de preservar la posidònia

A l'esquerra, imatge d'arxiu d'una manifestació de submarinistes per protegir la posidònia. A la dreta, primer pla de la planta.

na cocteleria de Blanes ha impulsat un projecte amb el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) amb l'objectiu de conscienciar el públic generalista sobre la importància de l'entorn marí i, en concret, la preservació de la posidònia del Mediterrani al litoral blanenc.

La primera xerrada, Herbeis de posidònia, un bosc sota l'aigua, tindrà lloc el pròxim 22 de novembre a les 19.30 hores a la cocteleria Oh La Laa i anirà a càrrec de la investigadora i subdirectora del CSIC-CEAB Teresa Alcoverro. Un cop acabada la xerrada, Damià i Víctor, dos dels tres fundadors de la plataforma de tallers en línia de cocteleria i cuina, donaran a conèixer la seva col·laboració presentant un còctel i un tapa inspirats en la posidònia amb la finalitat de recaptar fons i poder oferir una experiència gastronòmica a l'usuari.

L'import que es recapti es destinarà al servei de futures accions i investigacions sobre la posidònia liderades pels científics del CEAB. Des de la cocteleria apunten que la idea va sorgir de la necessitat de «preservar la flora i la fauna marina més propera». Des del CEAB afegeixen que la cocteleria volia informar sobre un tema que fos «proper i d'actualitat».

Tot i que de moment només hi ha una xerrada programada, la intenció de la iniciativa és fer-ne almenys tres. Des del CEAB apunten que «a mesura que avancin les xerrades s'anirà aprofundint més sobre la posidònia i com afecta la costa de Blanes». Els investigadors van explicar que també parlaran de l'afectació que va tenir l'ampliació del port de Blanes sobre aquesta planta.



El repte

Un dels grans reptes que tindran els científics a l'hora de fer aquestes xerrades és que aniran dirigides a un públic generalista. «El fet que es faci en una cocteleria ja diu molt!», apunta la responsable de comunicació del CEAB, Anna Oliver. Ella és la figura encarregada d'ajudar els científics a transmetre les idees de manera clara i concisa: «Molts d'ells ja tenen bagatge fent presentacions però la idea serà evitar les 'paraulotes' científiques i transmetre els missatges necessaris perquè la gent entengui la importància d'aquesta planta i la necessitat de protegir-la». De moment, hi haurà tres xerrades inicials i, en funció de l'assistència i la rebuda del públic, s'estudiarà ampliar l'oferta.



Una planta vital

La posidònia és una planta que es troba al fons marí i que té diverses funcions, com per exemple fer de refugi i aliment per a peixos o netejar l'aigua. La posidònia és endèmica de la mar Mediterrània i contribueix al fet que les aigües siguin cristal·lines perquè acumula el sediment de la mar.

Segons detallen a la Fundació Aqualia, aquesta planta es pot trobar fins a 40 metres de profunditat, ja que l'aigua transparent permet que passi la llum solar necessària perquè la planta pugui fer la fotosíntesi. D'aquesta manera, la posidònia es va estenent i formant grans prades, una espècie de bosc submergit que serveix de llar per a un gran nombre d'espècies marines i de guarderia per als peixos en els seus primers anys de vida.

Nombrosos científics d'arreu del país destaquen la importància d'aquesta espècie i el seu paper en l'ecosistema marí i a les platges del Mediterrani. És, doncs, fonamental.