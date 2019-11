Recullen quatre tones de deixalles en una eco-marxa a Blanes

Uns 150 voluntaris han recollit quatre tones de deixalles en una eco-marxa que s'ha fet aquest diumenge arreu del municipi de Blanes (Selva). Es tracta d'una nova edició del projecte Mou-te pel Mar que des d'aquest setembre ha organitzat accions arreu de la Costa Brava per tal de reduir la brossa del litoral gironí. Aquest diumenge s'ha recollit una de les quantitats més importants de totes les marxes que s'han fet a la Costa Brava. A les nou del matí els voluntaris han sortit des del passeig marítim cap a diversos punts del municipi per recollir la brossa i al cap de dues hores han tornat amb les bosses plenes que han llançat en els contenidors habilitats per l'ocasió. La iniciativa ha estat liderada per la plataforma digital Twinapp.

Un dels grups que ha recollit més escombraries ha estat un conjunt de corredors que s'ha encarregat de netejar els entorns de la Ciutat Esportiva del municipi selvatà, que hi ha a l'entrada de Blanes, així com també la zona boscosa que l'envolta.

L'acció ha comptat amb el suport de la Confraria de Pescadors de Blanes, que també ha participat en aquesta marxa sostenible. D'aquí a dues setmanes es farà el balanç definitiu del projecte que va arrencar el setembre. En aquest balanç, els organitzadors no només volen mostrar les tones de deixalles recollides, sinó també el nivell de conscienciació que s'ha assolit en aquestes marxes.

A través de Twinapp es coordinen les diferents sortides, tant per mar com per terra, i des del llançament de l'app, s'ha creat una gran capacitat de relació entre els usuaris, que comparteixen la seva afició per l'esport, la promoció d'hàbits saludables a través de l'esport i la preocupació pel medi ambient.