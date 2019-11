Unes 200 persones es concentren a l'Ajuntament de Lloret per protestar contra la pujada d'impostos

Unes 200 persones es van concentrar ahir davant l'Ajuntament de Lloret de Mar per protestar contra la pujada d'impostos que es va aprovar en el darrer ple ordinari. Sota el lema «No al impuestazo», els manifestants van expressar el seu desacord amb el fet que l'equip de govern –format per la coalició de Junts per Catalunya (JxCat) i el Partit Socialista de Catalunya (PSC)– s'augmentés els sous i incomplís el seu programa electoral, on especificaven que «mantindrem una bona gestió econòmica i no incrementarem els impostos municipals».

El ple va aprovar l'augment de cinc impostos de cara al 2020 –un 3% l'IBI i l'IAE; un 2,8%, el de circulació; el de construcció un 0,5%, i el de plusvàlua, un 0,2%– amb els vots en contra de tota l'oposició. Tot i això, no es van apujar els impostos sobre les escombraries i les aigües, un dels temors de l'oposició després que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el cas Aquàlia condemnés a l'Ajuntament a pagar 2,4 milions d'euros.

La convocatòria es va fer divendres a través de les xarxes socials i de manera anònima, però ràpidament va comptar amb l'adhesió de molts ciutadans. «Les temporades cada vegada són més curtes, menys diners per als ciutadans i cada vegada paguem més impostos... Però ells bé que s'apugen els seus sous!», protestava una usuària.

Recollida de firmes a Caldes

A Caldes de Malavella, una iniciativa ciutadana també motivada per l'augment de les taxes municipals –en el darrer ple es va aprovar apujar un 5% l'IBI i un 7% l'IAE– està recollint signatures per intentar retirar o modificar la pujada dels impostos. Segons van confirmar ahir fonts dels comuns, la iniciativa també comptaria amb el suport de SOM.