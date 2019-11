La fallida de Thomas Cook deixa un deute de 5 milions als hotels de Lloret

Els hotelers de Lloret de Mar s'han quedat sense cobrar 5 milions d'euros que els havia de pagar l'empresa touroperadora Thomas Cook, que va fer fallida a finals de setembre. Així ho va avançar el president del gremi hoteler de Lloret de Mar, Enric Dotras, a Ràdio Girona-Ser Catalunya. Segons Dotras, la desaparició de l'empresa britànica ha afectat una vintena de cadenes d'hotels al municipi, que ara hauran de replantejar-se les inversions previstes en els establiments en els propers anys. La companyia havia pagat les factures fins al mes de juliol, però ha deixat pendent de cobrament les de l'agost i el setembre. A més, també han perdut les reserves que hi havia.

Pal·liar els efectes

Per intentar pal·liar els efectes de la desaparició de Thomas Cook, el municipi ha incrementat la promoció de Lloret de Mar als mercats britànic i alemany per tal d'aconseguir minvar el deute pendent. Per contra, els establiments afectats ja han presentat les seves reclamacions al Regne Unit i estan a l'espera de poder-ho fer a Bèlgica, Alemanya, Holanda i Àustria.

Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, va valorar que tot i que des de l'Ajuntament «estem limitats en tant que es tracta d'acords entre dues empreses privades i una d'elles ha fet fallida», va argumentar que estan treballant per «diversificar el turisme i que el sotrac no es noti de cara a la propera temporada». En aquest sentit, Dulsat –que es troba a Londres en una fira de turisme– va manifestar que l'Ajuntament està mantenint converses amb companyies com Jet2 per tal que reforcin els seus vols a Girona, i amb touroperadors com Onthebeachtours. Pel dirigent, la clau passa per «treballar per ocupar l'espai que deixen aquestes companyies». Dulsat va afegir que «afortunadament» el turisme britànic representa «el 7% del total que hi ha al municipi».