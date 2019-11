Breda estudia denunciar la mala gestió dels talls de llum durant el temporal

L'Ajuntament de Breda ha anunciat que està estudiant emprendre accions legals contra la companyia elèctrica Endesa "per la manca de previsió i negligència" en la gestió dels talls de llum i danys a les línies a conseqüència del temporal de vent i pluja del 23 d'octubre. Breda va resultar afectada per un esclafit.

Segons l'Ajuntament, la situació va generar inconvenients i pèrdues econòmiques a diversos veïns. Denuncia, en un comunicat fet públic, la manca d'atenció d'Endesa i la lentitud a arreglar les línies elèctriques. Segons el govern municipal, van informar que es repararia en unes hores i no es van prendre mesures alternatives per evitar les conseqüències d'un tall més llarg.

La situació es va generar la matinada del 22 al 23 d'octubre quan amb el pas d'un esclafit amb fortes ratxes de vent pels volts de les dues de la matinada es van produir nombroses destrosses amb arbres arrencats, talls de vies principals i secundàries i caiguda de pals telefònics i de llum deixant sense subministrament els abonats.

Al matí, l'Ajuntament ha informat que va contactar amb Endesa per tenir coneixement de l'abast de la destrossa. Inicialment semblava una avaria que es repararia en un matí però va tardar entre 24 i 28 hores, i "molts veïns, comerços i indústries han sofert danys econòmics importants i quantificables per la manca de llum durant un període tan prolongat".

Algunes cases de Pagès de Dalt i Pagès de Baix van tardar una setmana a tenir llum.



55 trucades a Endesa

L'Ajuntament denuncia la manca d'atenció de la companyia i lentitud en les reparacions. L'Ajuntament va trucar 55 vegades a la companyia i en una trentena d'ocasions van ser efectives, diu.

Asseguren que van pressionar durant tota la jornada perquè es reparessin les línies. No es van prendre mesures alternatives, ha informat l'Ajuntament, perquè la companyia els donava terminis curts per a la reparació. " Com es pot entendre fàcilment, ningú fa portar generadors elèctrics pel seu compte si la companyia diu que en un parell o tres d'hores es restablirà el subministrament", han manifestat respecte al fet que els particulars tampoc ho van fer.

Per tot això, manifesten que no entenen per què la companyia tarda 12 hores a portar grups electrògens i no s'activen fins a les set o les vuit del vespre quan ja fa 18 hores sense subministrament, " més quan la companyia ha fet una volta de reconeixement amb helicòpter per la zona a mig matí i és perfectament coneixedora de la situació i de l'abast dels danys ja al migdia".