L'escola de Vilobí, la primera de tot l'Estat a tenir elevadors pels busos per anar d'excursió

L'escola pública de Vilobí d'Onyar (Selva) s'ha convertit en la primera de tot l'Estat a tenir elevadors per als alumnes que van d'excursió. La iniciativa, impulsada per una mare, ha rebut el suport de l'Associació de Pares i Mares (AMPA), que ha comprat 90 alces i s'encarrega de col·locar-les als autobusos cada vegada que hi ha una sortida. Aquest dimarts ha estat el primer cop que els alumnes les han fet servir.

A més, els pares han aconseguit que la direcció contracti sempre autocars que portin cinturons de seguretat amb tres punts d'ancoratge (els que més garanteixen la seguretat dels infants). Des de l'AMPA i l'associació A Contra Marxa –que els ha assessorat- lamenten, però, que la normativa és molt laxa i reclamen que es canviï.