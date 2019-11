El jutjat arxiva una querella contra Rec Madral per la mala qualitat de l'aigua a Residencial Park de Maçanet

El jutjat ha arxivat una querella penal contra la companyia Rec Madral per la mala qualitat de l'aigua a la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva. La van interposar els veïns a principis del 2016, farts de no poder consumir aigua de l'aixeta per excés de clorits, ferro o manganès. El focus de la querella girava al voltant d'un delicte contra la salut pública. I precisament, a l'hora d'arxivar el cas, el jutjat es basa en el fet que, en cap de les "nombroses notificacions" emeses per Ajuntament i Generalitat, l'aigua és qualifiqués "com a no apta per al consum i amb risc per a la salut". Un requisit que és "imprescindible per al tipus penal". Sigui com sigui, però, el problema de l'aigua a la urbanització continua portant cua.

La querella penal contra Rec Madral es va interposar el gener del 2016. Qui va portar la companyia d'aigües als jutjats va ser l'Associació de Propietaris de la urbanització Residencial Park. A l'escrit, criticaven que d'ençà del 2013, l'aigua de l'aixeta havia patit "episodis successius" en què no complia amb els "mínims legals de salubritat". Entre d'altres, per excés de clorits, clorats, ferro o manganès. I que això suposava que, de manera reiterada, no poguessin consumir-la.

La querella es va interposar per un delicte contra la salut pública i un altre continuat d'apropiació indeguda (perquè els veïns criticaven que, tot i que l'aigua no fos potable, Rec Madral seguia cobrant els rebuts però no facturava a l'ACA el cànon de l'aigua). Aquest segon delicte, però, es va separar de la causa, va anar a parar a un jutjat de Girona i es va acabar arxivant ara fa dos anys.

Ara, el Jutjat d'Instrucció Número 4 de Santa Coloma de Farners, que investigava el delicte contra la salut pública, també ha arxivat el cas. El jutjat ha emès una interlocutòria que ordena el sobreseïment provisional de la querella penal contra la companyia Rec Madral.

El jutjat conclou que l'aigua de Residencial Park ha patit excés de ferro i manganès "en moments puntuals", que són els que comporten que surti tèrbola i de color marró. I que l'aparició de clorits i clorats és el que ha fet que es qualifiqués com a no apta per al consum i es prohibís beure-la.

La interlocutòria també recull que, des del 2015, Rec Madral està pendent d'obtenir els permisos per instal·lar una planta de tractament d'aigua per ionització (que hauria de resoldre la problemàtica). Però a l'hora d'arxivar la causa, el jutjat es basa, sobretot, en allò que fixa la normativa. I aquí, recorda que l'aigua es pot qualificar com a apta, no apta o no apta i amb risc per a la salut.

"Requisit imprescindible"

"A les nombroses comunicacions de l'Ajuntament i l'Agència de Salut Pública consta que aquesta última va informar que l'aigua subministrada a la urbanització Maçanet Residencial Park es qualifica com a no apta per al consum", recull la interlocutòria. I hi afegeix, fent incís a allò que determina l'arxiu: "En cap de les mencionades comunicacions l'aigua es qualifica com a no apta i amb risc per a la salut, requisit imprescindible del tipus penal".

Per això, el jutjat arxiva la querella penal contra la companyia d'aigües. Ara bé, sigui com sigui, els problemes de subministrament a Residencial Park continuen portant cua. Perquè d'ençà del 2016, l'aigua s'ha declarat no apta per al consum en diverses ocasions. I durant el 2017, la prohibició de beure'n i fer-la servir per cuinar es va allargar durant nou mesos.

Això va comportar que l'Ajuntament hagués de repartir garrafes i, més endavant, portar aigua amb camions cisterna. Una mesura que encara s'utilitza. En paral·lel, el desembre del 2017 el consistori també va engegar el procés per municipalitzar el servei d'aigua a Residencial Park. I ara fa pocs mesos, a l'agost, va fer un nou pas per assumir-ne la gestió pública (creant una comissió que ha d'impulsar el procés).