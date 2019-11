L'AMPA de Vilobí impulsa un sistema de seguretat per a viatges amb autobús

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de l'escola Josep Madrenys de Vilobí d'Onyar ha impulsat un nou sistema de seguretat per als viatges amb autobús dels alumnes. Preocupats per la vigent normativa –on els autocars tan sols estan obligats a tenir cinturons de dos punts que lliguen la cintura– els pares i mares han aconseguit que a l'escola de Vilobí els alumnes vagin d'excursió amb autobús amb les màximes condicions possibles.

Per fer-ho, l'AMPA ha adquirit 90 alces que els alumnes que mesurin menys d'1,30 metres d'alçada hauran d'utilitzar, ja que també han aconseguit que a partir d'ara els viatges es facin amb una companyia que utilitza cinturons de tres punts d'ancoratge.

Segons el president de l'AMPA, Francesc Gàlvez, això ha estat el resultat de la preocupació d'una mare del centre: «Vam recollir la queixa i després de passar per tots els estaments, des d'Ensenyament fins a Trànsit, tothom ens ha reconegut que hi ha una ambigüitat en la normativa que només obliga a portar els cinturons de dos punts, que et lliguen per la cintura, però no són tan segurs com els de tres punts».

El viatge inaugural amb les noves mesures de seguretat es va fer ahir, quan els alumnes de primer i segon de Primària van utilitzar les alces per anar d'excursió al Museu Dalí de Figueres.