Mor el pare de Carles Puigdemont

Xavier Puigdemont, pare de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mort aquest dimecres 6 de novembre als 91 anys.



El mateix Puigdemont ho ha anunciat al seu compte de Twitter





Fa poca estona ens ha deixat el pare. La meva mare, les meves germanes i els meus germans el recordarem sempre com un home de bondat immensa i fidelitat als valors del cristianisme de base. Descansi en pau. ACS. — Carles Puigdemont (@KRLS) November 6, 2019

Puigdemont i el seu pare a Amer, en una imatge d'arxiu | ACN

Estimat president @KRLS, la tristesa de la mort del pare es fa més profunda per la injustícia de l'exili i la distància forçada. T'acompanyem en el sentiment amb l'abraçada de tot un poble que us estima. Descansi en pau. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 6, 2019

Una forta abraçada i tot l'escalf president, us acompanyo en el sentiment a tota la família. — Roger Torrent ?? (@rogertorrent) November 6, 2019

Xavier Puigdemont i la seva dona, Núria Casamajó, el dia 1 d'octubre de 2017 a Amer | David Aparicio

Ràpidament, les xarxes socials han reaccionat i s'han multiplicat les mostres de condol, entre elles les del president de la Generalitat, Quim Torra, qui ha assegurat que "la tristesa de la mort del pare es fa més profunda per la injustícia de l'exili i la distància forçada"Entre d'altres, també han expressat el seu condol a Puigdemont, el president del Parlament, Roger Torrent, representants de diverses formacions polítiques, i alguns dels líders independentistes empresonats a través dels seus perfils a les xarxes socials.La candidata al Congrés per JxCat, Laura Borràs, relatava que havien parlat per telèfon i apuntava que «aquesta mort comporta la pena però també la ràbia que no hagueu pogut estar junts, que un fill no pugui acompanyar el seu pare i ni un pare estar amb el seu fill en el darrer comiat».El candidat d'ERC, Gabriel Rufián, piulava un senzill «Tot l'escalf. Una abraçada, president.» Va haver-hi multitud de missatges més, inclosos el de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, empresonats, entre d'altres.com el seu pare. Casat amb Núria Casamajó, van tenir vuit vuit fills (Carles va ser el segon). La pastisseria dels Puigdemont, molt popular a Amer i als pobles propers, es troba situada al carrer Sant Miquel. Coneguda popularment com Can Crous, entre les seves especialitats hi ha els 'capricis' i els torrons.Fa uns dies, el mateix Puigdemont confessava al diari britànic The Times, que difícilment tornaria a veure vius els seus pares, ja que la seva avançada edat els impedia viatjar.Precisament dimecres al vespre estava previst que Carles Puigdemont compareixés per videoconferència des de Brussel·les en un míting de JxCat a l'Auditori- Palau de Congressos de la ciutat on va ser alcalde, Girona, però finalment ho va cancel·lar.