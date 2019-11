Mor el pare de Carles Puigdemont

Xavier Puigdemont, pare de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mort aquest dimecres 6 de novembre.



El mateix Puigdemont ho ha anunciat al seu compte de Twitter





Fa poca estona ens ha deixat el pare. La meva mare, les meves germanes i els meus germans el recordarem sempre com un home de bondat immensa i fidelitat als valors del cristianisme de base. Descansi en pau. ACS. — Carles Puigdemont (@KRLS) November 6, 2019

Estimat president @KRLS, la tristesa de la mort del pare es fa més profunda per la injustícia de l'exili i la distància forçada. T'acompanyem en el sentiment amb l'abraçada de tot un poble que us estima. Descansi en pau. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 6, 2019

Ràpidament, les xarxes socials han reaccionat i s'han multiplicat les mostres de condol, entre elles les del president de la Generalitat, Quim Torra, qui ha assegurat que "la tristesa de la mort del pare es fa més profunda per la injustícia de l'exili i la distància forçada"com el seu pare. Casat amb Núria Casamajor, van tenir vuit vuit fills (Carles va ser el segon). La pastisseria dels Puigdemont, molt popular a Amer i als pobles propers, es troba situada al carrer Sant Miquel. Coneguda popularment com Can Crous, entre les seves especialitats hi ha els 'capricis' i els torrons.Podeu seguir les últimes notícies a través dels nostres perfils de Twitter Per rebre cada dia al seu correu electrònic les notícies, reportatges, entrevistes i articles d'opinió publicats a Diari de Girona us podeu donar d'alta a les nostres newsletters o al nostre canal de Telegram També us podeu subscriure per consultar en línia l'edició impresa o rebre-la cada dia a casa , amb el que gaudirà de tots els avantatges del nostre Club del Subscriptor