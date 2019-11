Vidreres aprova l'augment del 40% de la tarifa de l'aigua

L'Ajuntament de Vidreres va convocar ahir un ple extraordinari que va aprovar l'augment de tres taxes municipals. L'equip de govern –format per Junts per Catalunya (JxCat)– liderat per l'alcalde, Jordi Camps, ha apujat el rebut de l'aigua prop d'un 40%; l'impost sobre béns immobles (IBI), un 4,6%, i l'impost sobre les escombraries, una mitjana d'uns 24 euros anuals, deixant una taxa de 144 euros. Els tres punts es van aprovar amb la força que té JxCat gràcies a la majoria absoluta –8 regidors– i amb els vots en contra d'Esquerra Republicana (3) i el Partit Socialista (2). Els darrers van manifestar el seu descord pel que entenen com un ple «convocat d'urgència per evitar que tinguem temps de mirar bé les propostes i l'augment de les taxes».

L'edil republicana Anna Clapés va detallar que l'aprovació d'aquestes taxes representa, per exemple, «uns 24 euros més per persona en l'impost sobre les escombraries o una recaptació de 106.000 euros més en l'impost de béns immobles»: «Amb l'impost de l'aigua ens han dit que un informe tècnic dona suport a aquest augment, però nosaltres pensem que no té sentit perquè fa poc es van fer modificacions de crèdit per fires i festes. En comptes d'augmentar aquestes partides potser caldria rebaixar els impostos», va apuntar.

Els republicans critiquen que en els darrers anys «la despesa de personal ha augmentat en 500.000 euros», un fet que consideren «del tot excessiu». De la mateixa manera que els socialistes, van criticar que se'ls convoqués ahir a darrera hora, unes sis hores abans de la celebració del ple.

El portaveu del PSC al ple municipal, Jesús Becerra, va afegir que la ràpida convocatòria és el resultat «d'una manca de previsió total»: «Ens diuen que és el timing per tal que tot estigui vigent però tenim la sensació que volen apujar els impostos ràpidament perquè ningú digui res».



La justificació del govern

L'alcalde va justificar l'augment d'impostos afirmant que en l'anterior mandat quan van arribar al govern van fer una rebaixa fiscal: «L'augment de l'aigua respon a una actualització dels valors perquè hem vist que no s'havien fet actualitzacions des del 2007 i per això puja tant» i va afegir que «amb l'IBI passa el mateix, puja un 4% perquè anteriorment havia estat congelat però hi ha hagut despeses, com la de l'abocador, que han anat apujant preus i això ens obliga a aquesta actualització, que suposa uns vint euros d'augment per unitat». Preguntat per si l'equip de govern tem una reacció dels ciutadans com la que hi ha hagut a Lloret o Olot, Camps va assegurar que «es tracta d'un augment justificat».

Finalment, el ple també va aprovar una bonificació fiscal per a aquelles persones que adquireixin vehicles de baixa contaminació, i una ordenança amb relació a la bonificació del 50% de la matrícula de l'escola de música.