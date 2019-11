Xavier Puigdemont: L'home que no trencava les rutines

Xavier Puigdemont, pare de Carles Puigdemont mort als 91 anys, era un home de rutines. Un home que, a pesar de les notícies que podien pertorbar-lo provinents del Palau de la Generalitat -quan el seu fill Carles era el president de la Generalitat- o des de Waterloo -els darrers temps-, intentava seguir el seu dia a dia.

Així va ser l'endemà de conèixer que Carles Puigdemont seria el substitut d'Artur Mas al Govern català (10-1-2016). Aquell diumenge, Xavier Puigdemont, tot i que més orgullós que dos dies abans, va assistir a missa acompanyat del seu germà Josep a l'església del monestir romànic d'Amer. No va ser una missa normal, perquè va ser un no parar de felicitacions per al nou càrrec del seu fill. «És un orgull per a tota la família», deia recordant que tenia 8 fills i que «tots s'han hagut d'espavilar perquè mai hem viscut amb abundància. En Carles tot el que té s'ho ha guanyat a pols».

Tampoc va ser normal l'1 d'octubre de 2017, el dia del referèndum que havia impulsat Carles Puigdemont. Aquell diumenge, Xavier i la seva dona (Núria Casamajó) van anar a votar i van entrar envoltats dels aplaudiments de les 200 persones que es congregaven aquell matí a les portes de l'espai polivalent d'Amer.