Viladrau anuncia el nou cartipàs després de la moció de censura

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar ahir les dedicacions del nou equip de govern després que fructifiqués la moció de censura impulsada per Independents de la Selva (IpS) i Junts per Catalunya (JxCat) que va treure el govern a Esquerra Republicana (ERC), a principis d'octubre.

Segons queda palès al BOP, la nova alcaldessa, Noemi Bastías, tindrà una dedicació del 70% i percebrà una retribució anual bruta de 20.020 euros. Per la seva banda, el regidor Albert Bosch, la tindrà del 40% –el doble que l'anterior persona que ocupava el càrrec– i percebrà 10.080 euros bruts anuals, finalment Victor Niubó i Arola Campañà tindran una dedicació del 20% i cobraran 5.040 euros cadascun.

Pel que fa al cartipàs municipal, Bosch ha estat nomenat primer tinent d'alcalde i dirigirà les àrees d'Urbanisme, Medi Ambient, Les Guilleries i Participació Ciutadana. Les àrees de Dinamització econòmica, Turisme, Habitatge i Vida associativa les dirigirà el regidor Victor Niubó Garcia. Finalment, les àrees de Serveis Socials, Educació, Esports, Cultura i Festes, les portarà Arola M.Campañá Barceló. Pel que fa a les retribucions per assistència al ple o a una comissió informativa, s'han fixat en 30 euros per sessió.



Augmenta la despesa de sous

L'exalcaldessa i actual cap de l'oposició, Margarida Feliu (ERC), va apuntar que les dedicacions del nou equip de govern «suposen un increment de 5.000 euros en la despesa anual de sous». Pel que fa als primers dies com a cap de l'oposició, va valorar que «la creació d'una regidoria per a la urbanització de La Guineu, no té sentit».